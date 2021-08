Kevin Salgado quiere el campeonato de novatos en la Copa Notiauto

Seis fechas han transcurrido desde el inicio de temporada donde el piloto del equipo AKL Racing 21 patrocinado por CHICAGO PNEUMATIC, HERRAMIENTAS Y CERAS, MONSTER FIT, ESTO y RECTIMOTORES RACING, Kevin Salgado se propuso terminar la temporada como campeón de novatos de la categoría TC2000 en la Copa Notiauto, hecho que sin duda ha ido encaminando poco a poco conforme avanza el año, ya que en sus últimas dos intervenciones dentro del serial ha ido progresando y ha logrado grandes avances que lo mantienen tercero de la tabla de novatos con 292 puntos, a tan solo 159 del primer sitio.

Motivo por el cual este fin durante la séptima fecha del serial a celebrarse en el Autódromo Moisés Solana en Epazoyucan Hidalgo, buscará una vez más sumar puntos que lo acerquen más a su objetivo, sin embargo, el joven de 17 años enfrentará un nuevo reto en su carrera ya que será la primera vez que corra sobre este circuito.

“Ya estamos listos para este fin de semana, sin duda será un nuevo reto para mí, sin embargo, me he preparado muy bien, así como ha llegado el momento de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, los cuales sin duda de aplicarlos bien me servirán de mucho para poder sumar puntos que me mantengan dentro de la pelea por el campeonato”, dijo Kevin.

Con esta actitud, el novel piloto del AKL Racing 21, deja en claro que no hay vuelta para atrás y que, a pesar de los contratiempos presentados en fechas pasadas, sus objetivos siguen claros y más precisos que nunca ya que este fin de semana espera hacer una carrera que le catapulte con mayor convicción dentro del campeonato.

“No hay marcha atrás, el campeonato se va reduciendo, ya son seis las fechas disputadas y quedan cuatro para finalizar el año, así que no podemos dejar pasar la oportunidad de sumar puntos, por lo que este fin de semana saldré a la pista con una sola meta buscar terminar dentro de los primeros lugares”, enfatizó Salgado.

Para Kevin este año ha significado sin duda el reto más importante dentro de su carrera como piloto, ya que, con poco presupuesto por parte del equipo, el volante del TC2000 09 ha sorteado un sinfín de desafíos los cuales gracias a su buen manejo e inteligencia ha podido enfrentar y dejar en claro que cuando se desea algo y se enfrenta con convicción y humildad se puede lograr.

“Llegar a esta fecha como tercer lugar dentro del campeonato de novatos significa, un gran compromiso para mí, ya que el equipo ha hecho bastantes cosas para darme carrera con carrera un auto competitivo el cual he aprovechado al máximo y me ha ayudado a cultivar lo hasta el momento logrado, así que este fin de semana no será la excepción y aprovecharé al máximo este punto, buscaré lograr un gran resultado.” Enfatizó Kevin Salgado.

Finalmente, el piloto del AKL Racing 21 tiene un compromiso extra ya que lo cultivado este fin de semana llevará un toque especial.

“Esta carrera significa no solo un reto, sino también una de las carreras más importantes de mi vida ya que la correré en un día muy especial para mí y mi familia, y sobre todo para el equipo ya que el 21 de este mes es el cumpleaños de mi madre Janeth Neri a quien dedico esta cerrara con todo mi amor y cariño.” Recalcó Kevin.

