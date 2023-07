La Selección Mexicana Femenil de Flag Football se alista para el Americas Championship

A casi un año de la medalla de oro que ganó la Selección Femenil Mexicana de Flag Football en los World Games, ahora el combinado tricolor se alista para participar en la primera edición del IFAF Americas Championship, donde todos estarán atentos al choque ante los Estados Unidos.

Ambas naciones definieron el campeón de los World Games, que se realizaron el año pasado en Birmingham, Alabama, y donde las nuestras se impusieron con un aplastante 39-6.

Para esta ocasión, nueve seleccionadas repiten para el Americas Championship, que se hará en Charlotte, una de ellas, Diana Flores, quien está más que emocionada por confirmar cómo es que los demás combinados se han armado con el fin de vencer a las tricolores.

“Recientemente, estuve con Vanita Crouch, la quarterback de los Estados Unidos, algo que nos caracteriza como atletas es la competitividad, está en nuestro ADN, en nuestra sangre, es por eso que definitivamente la selección de Estados Unidos, y no solo ellas, sino muchas selecciones en todo el mundo, hicieron cambios buscando esa mejora y evolución. En lo personal me alegra, porque una mejora en cada selección es una mejora para el deporte a nivel mundial, entonces seguramente vienen motivadas para este encuentro, nosotras también vamos muy contentas, preparadas y listas, seguramente será un encuentro que disfrutemos al máximo”, afirmó la quarterback mexicana.

Además de Diana, Xiomara Ríos, Arianna Lora, Andrea Delgadillo, Ingrid Ramírez, Ana Rojano, Rebeca Landa, Pamela Reyes y Silvia Contreras son las otras seleccionadas que brindaron una de las más contundentes actuaciones de México en un evento de flag football. En sus seis partidos promediaron 40 puntos a favor y apenas seis en contra. Diana lanzó para 23 anotaciones, Silvia atrapó 12 pases en las diagonales

En cuanto a si México puede repetir esta histórica actuación, Diana consideró que lo más importante es que hagan lo suficiente para poner nuevamente a México en la cima del podio.

Para @diana_flores33 no hay presión por ser el rostro del equipo femenil mexicano de flag football, sino un orgullo que, junto a sus compañeras, puedan aspirar a otro oro ahors en el Americas Continental Championship @record_mexico @IFAFMedia pic.twitter.com/Ed4ukyZ3GG — José A. Moreno (@joseamoreno13) July 3, 2023

“Nuestro objetivo desde el principio ha sido no demostrar, no competir, sino superarnos a nosotras mismas tanto en lo individual como en lo colectivo. Cada jugadora ha trabajado arduamente para superarse y eso es mucho, porque hoy tenemos a lo mejor del mundo portando nuestros colores y como equipo ha sido el objetivo que nos hemos planteado desde el día uno. No nos hemos cansado de entrenar, de prepararnos y ese es el objetivo, es lo que nos encanta y nos hace seguir vivas”, consideró Diana.

Tras el oro de los World Games, la exjugadora de Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, se convirtió en embajadora del flag football a nivel mundial, apareció en un comercial de NFL durante el Super Bowl LVII, algunos de sus artículos posan en el Salón de la Fama de Cantón y hasta estuvo en Cannes.

Todas estas condecoraciones la han colocado como el rostro de la selección mexicana, sin embargo, ella, más que tomarlo como una presión, es motivante que, junto a sus compañeras, le den a México otra medalla en un torneo internacional.

“Hasta ahora no lo tomo como una presión, sino que me siento infinitamente agradecida y orgullosa de poder representar a mi equipo. Creo que todo es más fácil con el apoyo y el respaldo de cada una de mis compañeras. Tener este honor de ser embajadora de mi país y del flag football en el mundo definitivamente es un sueño, algo que tomo con mucha responsabilidad, pero también con mucho agradecimiento”, sostuvo.

México debutará este miércoles ante Canadá. Ese mismo día se medirá a Brasil y Panamá, mientras que el choque esperado será el último de la jornada frente a Estados Unidos. Un día después terminará la primera ronda ante Chile.

