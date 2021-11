LFA: Alejandro Jaimes detalló el aprendizaje obtenido por las otras ligas mexicanas

El 16 de marzo del 2020 la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) anunció la suspensión de su quinta temporada debido al aumento de casos de Covid-19 en todo el mundo y que comenzaba a hacer estragos en nuestro país. Desde entonces la liga ha redoblado esfuerzos para volver y tras 20 meses de análisis han decidido volver para febrero del 2022 ayudados de la experiencia y aprendizaje de otras disciplinas.

El calendario habitual de la LFA obligaba a una respuesta inmediata para inicios del 2021. Alejandro Jaimes, Comisionado de la liga, dio a conocer los pormenores de cara al inicio de campaña pero la situación sanitaria no mejoró en el país para que las condiciones para volver fueran las optimas. El futbol, el béisbol, la lucha libre y el resto de disciplinas han podido reactivarse poco a poco, incluso con la presencia de eventos de talla mundial como el Gran Premio de México, celebrado el pasado fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

LO QUE VIENE Alejandro Jaimes, Comisionado de la @LFAmex, habló sobre el aprendizaje que ha ha habido en cuanto a protocolos sanitarios gracias a otros eventos deportivos. @Saul_oCano https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/Koor7xBySJ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 9, 2021

“Prácticamente todas las ligas profesionales ya se activaron. Creo que en este proceso hemos ido aprendiendo lo mejor de cada una; qué hacer y qué no hacer también”, dijo el Comisionado de la LFA en entrevista con RÉCORD. “La situación sanitaria a nivel internacional y en México ha mejorado. Tomando lo mejor de las diferentes prácticas vamos a buscar que la temporada de LFA tenga protocolos sanitarios claros, pero sobre todo buscar que el espectáculo no se vea mermado”, añadió.

Jaimes hizo énfasis en lo que se realizó en la Liga Mexicana de Béisbol con la implementación del “Plan Diamante” que logró que la campaña 2021 se pudiera llevar a cabo sin ningún contratiempo. De igual forma, el Comisionado de la LFA recalcó la gran labor que hicieron para aumentar el alcance en el circuito mexicano de verano.

“Si me preguntas por alguna liga, creo que la Liga Mexicana de Béisbol hizo un gran trabajo no solo en la parte sanitaria sino en la parte publicitaria. El trabajo que hizo Horacio de la Vega fue verdaderamente excepcional para lograr que el béisbol, que posiblemente hace unos años no estaba en el radar de la afición, se transmitió por casi todos los canales y mucha gente volteó a ver al béisbol”, confesó Jaimes.

“Busquemos emular y tener lo mejor de ello para que la LFA, que es una liga joven, queda crecer y llegar a esa gente que está habida de ver deporte”, concluyó.