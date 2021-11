LFA dio a conocer pormenores para el inicio de la temporada 2022

Luego de sobrevivir al paro de actividades en 2020 y la imposibilidad de volver a la acción para 2021, la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) anunció su regreso para 2022. El Comisionado, Alejandro Jaimes, dio a conocer los pormenores de cara a la siguiente campaña en conferencia de prensa.

La temporada arrancará el último fin de semana de febrero del 2022 y contará con siete equipos participantes en un modelo que consiste de un grupo único, a diferencia de años anteriores en donde se dividió por zonas. Uno de los principales movimientos es el de los actuales campeones de la liga, Condors, quienes se mudarán a la ciudad de Querétaro.

La expansión de la LFA por la república continuará luego de darse a conocer que la franquicia de Osos de Toluca pasará a ser Reyes de Jalisco, el nuevo equipo de la perla tapatía. De igual manera la ciudad de Tijuana tendrá representación en LFA, pero el nombre y logotipo de la ciudad aún no serán revelados a la espera de una campaña de publicidad en la frontera para dar a conocer al conjunto.

A falta de un empresario o un grupo empresarial que adquiera a los Mayas de Puebla, el equipo se mantendrá en la “congeladora”, tal y como estaba previsto para 2020. Siempre y cuando no se irrumpa en sus contratos, sus jugadores tendrán la libertad de llegar a un acuerdo con cualquiera de las otras franquicias que conforman la LFA.

Con respecto a la llegada de nuevos elementos, provenientes de Liga Mayor, Jaimes dio a conocer que se recorrerá el draft para enero, con el fin de darle tiempo a la ONEFA de terminar con su torneo. El acuerdo con la Canadian Football League (CFL) sigue en pie y habrá un combine en febrero del 2022 para exportar talento al futbol americano profesional de Canadá. De igual forma, las plazas de extranjeros para los participantes en LFA aumentará para 2022 a 10, contemplando la mitad para ofensiva y la otra mitad para defensiva.

El Tazón México V, que lleva más de año y medio esperando su realización tiene fecha pactada para el 15 de mayo del 2022. Jaimes no dio a conocer la sede, por lo que todo apunta a que el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes podría dejar de ser el recinto del juego de campeonato de la LFA, como ha sucedido en años anteriores.

Aunque México no es un país que presente índices tan altos de personas no vacunadas como sucede en Estados Unidos y en específico con la NFL, Alejandro Jaimes le informó a RÉCORD sobre la postura de la liga al respecto. “Es muy claro para nosotros, es obligatorio estar vacunado. Jugador que no se vacune no podrá participar en la temporada 2022 de la LFA”, dijo el Comisionado de la Liga.

