LPGA: Gaby López finalizó en tercer lugar del Torneo de Campeonas

La golfista mexicana Gaby López finalizó en el tercer lugar del Tournament of Champions de la LPGA. López cayó ante Danielle Kang, quien finalmente se llevó el título. Kang conquistó así el sexto título de su carrera.

Desde agosto de 2020 la norteamericana no alzaba algún trofeo de la LPGA. El frío del Lake Nona Golf and Country Club de Orlando no fue impedimento para una Kang que se mostró fuerte en las rondas decisivas.

La mexicana había conquistado el Torneo de Campeonas en 2020. Ese hecho sumado al buen desempeño que tuvo durante la semana hacían pensar en un posible campeonato más.

Finalmente, el resultado favoreció a Kang, pero López ha demostrado que está a la altura de las mejores competidoras del circuito. La abanderada mexicana en Tokio 2020 sigue acumulando un amplio recorrido en la élite del golf.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROLAND GARROS: NOVAK DJOKOVIC PODRÁ PARTICIPAR EN EL GRAND SLAM PESE A NO ESTAR VACUNADO