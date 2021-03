María del Rosario Espinoza: 'Es muy importante como mujer el ir más allá de las barreras'

Durante su trayectoria deportiva, la triple medallista olímpica y mundial de taekwondo, María del Rosario Espinoza, derribó barreras como mujer y atleta hasta consagrarse en la mejor deportista mexicana de la historia.

Su primera competencia fuera de su natal Guasave, Sinaloa, a los seis años de edad fue con niños debido a que no habían niñas en su división, certamen que la impulsó a luchar por sus sueños.

"En el deporte y más en mi disciplina desde pequeña era mal visto que como niña estuviera en un arte marcial, pero mi familia me apoyó mucho. Me atreví y mi familia se atrevió a hacerlo, no le importó esas barreras o lo que diga la gente, por esa parte estoy muy contenta y emocionada porque siempre tuve este apoyo de mi familia.

"Recuerdo cuando me llevó mi papá a una competencia en Hermosillo y competí con niños, para mí representó mucho porque no me daba miedo el enfrentarme a los niños y regresé muy contenta y emocionada, a pesar de que había perdido, porque había competido", platicó Espinoza en entrevista con RÉCORD.

Considerada la mejor deportista mexicana de todos los tiempos, María aconsejó a las mujeres luchar en busca de sus sueños.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: TOKIO 2020: COI PAGARÁ LAS VACUNAS CONTRA COVID-19 PARA ATLETAS OLÍMPICOS Y PARAOLÍMPICOS

"Que se atrevan a seguir en busca de sus objetivos, creo que es muy importante como mujer el ir más allá de las barreras, del que nosotras creemos que no podemos. Con tantas mujeres que nos han inspirado, no solo en nuestro ámbito, es importante ir más allá de nuestras fronteras", aseguró la embajadora de Adidas.

"Hoy en día ya no existe esta frase de que somos el sexo débil. Nos hemos demostrado a nosotras mismas y al mundo lo capaces que somos y eso es muy importante porque eso nos importa", enfatizó.