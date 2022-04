Masters de Augusta: Abraham Ancer, eliminado en segunda ronda

Abraham Ancer quedó eliminado del Masters de Augusta luego de que el mexicano no superara el segundo corte del torneo. El tamaulipeco quedó fuera tras entregar una segunda ronda de 79 golpes, siete arriba del par del campo.

El golfista nacional no tuvo una segunda ronda como esperaba, pues incurrió en tres dobles bogeys y tres bogeys, quedándose a únicamente tres golpes de continuar en el Masters de la PGA.

Tras su participación, Ancer declaró en entrevista para Golf Channel que pudo tener un mejor rendimiento, afirmando que el clima fue factor, pues desde el primer hoyo el viento sopló fuerte.

"Es lo que pasa cuando no estás fino, sentí que estaba preparado para tener un buen torneo pero, no fue el caso. El viento cada vez soplaba un poquito más, desde el hoyo uno estaba soplando constantemente. Fue complicado, una dirección del viento diferente a la que había jugado y pues nada, hay que jugar bien y salvar pares, no se dieron las cosas.

Obviamente decepcionado, pero así son los torneos, hay que jugar bien y tener todo afilado para tener un buen torneo", dijo. "Esta semana fue una dosis de humildad, que aveces las necesitas para ver en qué puedes mejorar", sentenció.

TAMBIÉN E PUEDE INTERESAR: DIEGO BALLEZA RECIBIÓ AMENAZAS DE MUERTE POR NO GANAR PRESEA EN TOKIO 2020