Medallista panamericano compartió que no tiene trabajo: "Terminé recogiendo basura"

Le llamaron el 'Hércules Sudcaliforniano', pero ahora no encuentra el camino para salir del desempleo. Es la histpria de Raúl Manríquez, deportista de Baja California Sur que llegó a representar a México en mundiales y más competencias internacionales, pero ahora compartió cómo su vida vino en decadencia a raíz de una lesión.

"Si ese soy yo. A raíz de una lesión deje de competir. Ahora que la vida es normal, busco trabajo el cual no he podido encontrar", escribió en su cuenta el joven de 26 años, quien fue campeón nacional en halterofilia en 7 ocasiones y ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Sin embargo, hace dos años sufrió una lesión de la cual no pudo recuperarse y ahora trata de ganarse la vida como pueda. "Hay mucha vacante mucho trabajo, pero ante la ley no te pueden contratar sin seguro. Tengo inconsistencias en mi numero de seguro social trate de arreglarlo pero la espera es demasiada".

"No sirve de nada las 100 o 200 medallas que puedas tener. No sirve de nada haber sido un campeón si termine vendiendo arroz con leche y recogiendo basura para poder sobrevivir", y aseguró que no busca hacer grilla, sino solo compartir su historia personal.

Pone de manifiesto dificultades con la burocracia

Si bien el caso de Raúl trasciende porque fue medallista panamericano, puso en evidencia un mal que muchos días padecen hoy en día en México mucho jóvenes, que sufren por encontrar un trabajo digno y bien remunerado. En entrevista con el medio El Sudcaliforniano, Manríquez enfatizó que no quiere solo generar amarillismo, sino profundizar en lo que le motivó a compartir su experiencia. "La venta de arroz con leche, me sirve para saber cómo ir haciendo un negocio; cualquier tipo de trabajo es bueno. Desde niño vendía tomates en una bicicleta, fui mecánico. No me da vergüenza este tipo de trabajo”.

Sin embargo, reiteró que su crítica va hacia los problemas que se ha encontrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues ha sido complejo solucionar el problema con su número de seguridad social. "Soy una persona hábil para muchos tipos de trabajo; lo que sí es un problema es que no me contratan por el seguro social. Para eso hay que cumplir un proceso, que me habían dicho que duraría entre 5 y 10 días hábiles. Llevo ya 30 días esperando".

"Entonces, investigando más a detalle, tengo que llevar una solicitud; ahí fue cuando entré en desesperación porque necesito un trabajo. Estaba con una depresión enorme, tenía mucha ansiedad. Gracias a unos amigos que me apoyaron y todo, ya estoy mucho mejor”, añadió el deportista.

