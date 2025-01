Miguel de Lara tras críticas en París 2024: 'Me hicieron crecer y avanzar'

Miguel de Lara, nadador mexicano, ha tenido un 2024 lleno de aprendizajes, desafíos y nuevas experiencias, marcado por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde alcanzó las semifinales en los 200 metros pecho varonil, instancia que no disputaba un mexicano desde que Juan José Veloz en Atenas 2004.

Sin embargo, no todo fue positivo en su primera justa olímpica: de Lara fue descalificado de las series preliminares de 100m pecho al dar un patada involuntaria, por lo que el atleta enfrentó ataques y críticas provenientes de sus propios compatriotas, una experiencia que, según él, lo ayudó a crecer como deportista y como persona.

"El 2024 fue un año muy interesante, con muchas nuevas experiencias. Empezamos en el Mundial de Doha en febrero, donde llegamos a una semifinal, y luego Juegos Olímpicos en el verano, donde también nos metimos en otra semifinal. Después de eso, vino una etapa para descansar la mente, lo emocional y lo físico, reevaluar lo que estábamos haciendo y lo que teníamos que cambiar. Ahora estamos listos para empezar el ciclo hacia Los Ángeles”, señaló en entrevista exclusiva para RÉCORD.

Acoso y críticas tras Paris 2024

El nadador también habló sobre el acoso y críticas que enfrentan los atletas de alto rendimiento, algo que vivió de manera muy personal tras su participación en París. A pesar de ello, considera que estas experiencias lo hicieron más fuerte.

“Fue una experiencia nueva que a mí no me había tocado. Casi nunca, los deportes olímpicos, estamos ante la mira de tantos ojos. Ya en Torreón, amigos futbolistas profesionales como el ‘Pony’ Ruiz o el ‘Hachita’ Ludueña me dijeron: ‘Eso es poco comparado con lo que nos toca a los futbolistas’. Y ahora los entiendo un poquito. Pero son experiencias que te hacen crecer y avanzar”.

Descanso renovador para Miguel de Lara

Con un enfoque renovado, Miguel asegura que el descanso le permitió reconectar con el propósito detrás de su carrera como deportista.

“A veces se nos olvida a los atletas de alto rendimiento el verdadero propósito de lo que hacemos. Sí, las medallas son importantes, pero lo principal es ser un ejemplo para la sociedad, mostrar cómo la perseverancia, el trabajo duro y la disciplina llevan a cosas buenas. Es bueno recordar eso, porque el ego a veces nos consume”, destacó.

Los objetivos de Miguel de Lara

De cara al ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles, Miguel tiene claro su objetivo: el podio olímpico. Aunque el sueño del oro sigue vigente, se enfoca en ir cumpliendo metas paso a paso. Este 2025 participará en dos competencias clave: el selectivo único en mayo, cuya sede aún no se define, y el Mundial en Singapur.

“Mis únicos objetivos en estas competencias son ver dónde estoy y todo esto que voy a estar trabajando día a día en el agua, la técnica, las ejecuciones, ver qué tanto de eso podemos ejecutar bajo presión", finalizó

