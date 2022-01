Nely Miranda, la nadadora que celebró una oportunidad más de vida con medalla en Tokio 2020

Nely Miranda es sinónimo de lucha, resiliencia, disciplina, garra, esfuerzo y entrega. Una guerrera que, a pesar de las adversidades, nunca se rinde dentro y fuera de la alberca.

La nadadora mexicana conquistó este 2021 la medalla más importante en su trayectoria deportiva, una presea con la que celebró una oportunidad más de vida.

“Fue para mí una oportunidad más de vida para disfrutar una competencia tan importante como fue Tokio. Les digo que no la vean de un color bronce, para mí es un color de vida porque precisamente eso significa para mí. Es una medalla de vida, es una medalla donde me jugué todo por el todo y, sobre todo, demostrar que las oportunidades que Dios nos permite disfrutar día a día tenemos que hacerlas valer y tenemos que disfrutarlas tal cual como se te están presentando”, recordó Miranda en entrevista con RÉCORD.

Nely, de 49 años de edad, conquistó su cuarta medalla paralímpica, en los Juegos de Tokio, tras adjudicarse el tercer lugar en los 50 metros pecho SB3 con un tiempo de 1:01.60.

“Nely lo disfrutó al máximo, dio lo mejor de ella y cuando vio el resultado, ni siquiera fue el ver la medalla, sino el tiempo que había hecho, no estuve entrenando durante cinco años, pero este tiempo lo hice con calidad y este fue el resultado. No es lo que pesa, sino lo que trae arrastrando todo este resultado”, aseguró.

“Soy una guerrera y voy por mi siguiente batalla”. Esas fueron las palabras con las que Miranda interrumpió un coma inducido hace dos años, tras una operación de la columna, y que la llenaron de fortaleza.

“El 2021 me dejó el valorar más cada instante no solo de mi vida sino de las personas que me rodean. Disfruté hasta el hecho de haber pisado por primera vez la alberca de competencia, cuando entré a la alberca lloraba, se me escurrían las lágrimas y todavía no había competencia y yo decía ‘qué está pasando, esto no me había sucedido’.

“En los 16 años que tengo de carrera deportiva jamás me había sucedido algo así y era una sensación totalmente diferente pero que te puedo decir que hoy por hoy han sido mis mejores competencias”, aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DJOKOVIC: AUSTRALIA REVOCÓ EL VISADO AL TENISTA Y LE ORDENA QUE ABANDONE EL PAÍS DE INMEDIATO