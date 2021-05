Paola Espinosa sobre Tokio 2020: 'Voy a disfrutar, nadie me ha regalado nada'

A pesar de que Tokio 2020 serán atípicos por la pandemia por el Covid-19, Paola Espinosa no pierde el entusiasmo de participar en sus quintos Juegos Olímpicos donde buscará su tercera presea.

“Es el resumen de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, me llena de orgullo decir voy a ir a mis quintos Juegos Olímpicos, voy a disfrutar mis quintos Juegos Olímpicos. Me emociona muchísimo y lo mejor de todo es que estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho. A mí nadie me ha regalado nada y estos quintos Juegos Olímpicos hablan de mucha disciplina, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y estoy encantada de poder cumplir este quinto ciclo olímpico”, declaró Espinosa en conferencia virtual desde Japón.

La mejor clavadista mexicana de la historia conquistó la plaza olímpica en el trampolín de 3 metros sincronizados, junto a Melany Hernández, en el Campeonato Mundial Gwangju 2019, donde se adjudicó el bronce. Después de un año de inactividad, Paola y Melany disputaron la Copa del Mundo de Tokio donde finalizaron en el noveno lugar y esperan que la Federación Mexicana de Natación (FMN) le ponga sus nombres a esos boletos que ganaron para poderse concentrar en los detalles que van a pulir para la máxima justa deportiva.

“Esta competencia nos ilusiona, nos emociona, nos hace soñar, ya conocimos la alberca, el cambio de horario. Nos costó un poquito de trabajo adaptarnos al horario, llegamos con muy poquitos días de anticipación para nuestra prueba, que fue el primer día, pero a eso veníamos a esta Copa del Mundo, a acoplarnos, a ver los trampolines, a ver cómo era el sistema de esta competencia, que va a ser un previo a Juegos Olímpicos. Queremos una medalla olímpica, es por lo que estamos trabajando y soñamos”, aseguró la doble medallista olímpica y campeona mundial.

Además de la prueba de sincronizados, Hernández peleará para representar al país en la prueba individual.

“Estoy bastante motivada, estoy muy feliz. Me visualizo con mi primera medalla olímpica, es algo que he soñado desde los 6 años que empecé en el deporte de los clavados y, más que nada, también me visualizo en individual, que es lo que he estado peleando y lo que voy a seguir peleando hasta el final porque quiero mi individual y quiero esa medalla en sincronizados”, aseguró la clavadista de 22 años de edad.

