Primer día en las WTA Finals Cancún dejó triunfo de Sabalenka y derrota de Gauff y Pegula en dobles,

Arrancaron con gran éxito las GNP Seguros WTA Finals Cancún este domingo con dos juegos de singles y dos juegos de dobles. Los reflectores se los llevaron Maria Sakkari que lució incompetente ante Aryna Sabalenka y hasta las de cocodrilo sacó, y la dupla número uno del mundo, Coco Gauff y Jessica Pegula, iniciaron con el pie izquierdo.

El primer encuentro que se llevó a cabo fue el de dobles entre las japonesas Schuko Aoyama y Ena Shibahara, y la neerlandesa Demi Schuurs y la estadounidense Desirae Krawczyk, donde la dupla nipona, tercera de la siembra, ganaron 7-5 y 6-2, colocándose como líderes con un récord de 1-0 en el grupo Maya Ka’an.

Cabe destacar que Aoyama y Shibahara son las únicas jugadoras del país asiatico que compiten dos veces en este torneo en dobles, puesto que lo hicieron en Guadalajara en 2021. El juego de hoy fue el tercero entre estas duplas, y el récord es de 2-1 para las japonesas.

Posteriormente, en el primer juego de singles, la norteamericana Jessica Pegula consiguió su primer triunfo en un torneo Finals luego de vencer en dos sets a Elena Rybakina de Kazajistán, y se posicionó como líder del Grupo Bacalar con marca de 1-0. El duelo duró una hora con 23 minutos con parciales de 7-5 y 6-2.

“Tras ir perdiendo el primer set, fui capaz de recuperarme y encontrar mi momento. Creo que empecé a servir mucho mejor después de eso y fui capaz de leer su servicio y empecé a encontrar mi ritmo en la cancha. Creo que solo aproveché la oportunidad que tuve y competí muy bien”, señaló Pegula.

En el platillo principal del día, la número uno del ranking mundial, Aryna Sabalenka enfrentó a una de las favoritas del público mexicano, María Sakkari, sin embargo, la bielorrusa se impuso con un contundente 6-0 y 6-1 y es líder del Grupo Bacalar con un récord de 1-0.

“No tengo mucho qué decir, fue obvio que no estuve a gusto, no pude hacer mi juego, espero que sea mejor para el martes. Estaba relajada, pero no sentí mi juego... Veremos qué puedo mejorar y espero tener un mejor resultado”, dijo Sakkari, quien derramó lágrimas en el encuentro debido a la frustración.

La jornada dominical terminó con el segundo match de dobles, en donde el resultado fue toda una sorpresa, pues la dupla conformada por la canadiense Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe de Nueva Zelanda ganó a dos sets (7-6 (2) y 6-3) a la pareja número uno del mundo, Coco Gauff y Jessica Pegula, en la actividad del Grupo Mahahual.

El lunes la actividad continúa con los siguientes encuentros:

2:30 pm

Storm Hunter (AUS) / Elise Mertens (BEL) vs Shuko Aoyama (JPN) / Ena Shibahara (JPN)

No antes de la 5:00pm

Iga Swiatek (POL) vs Marketa Vondrousova (CZE)

No antes de las 6:00pm

Coco Gauff (USA) vs Ons Jabeur (TUN)

Seguido

Desirae Krawczyk (USA) / Demi Schuurs (NED) vs Nicole Melichar-Martinez (USA) / Ellen Perez (AUS)

