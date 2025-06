¿Quién es Paddy Pimblett, el rival invicto que tendrá Ilia Topuria?

Sin duda. Paddy Pimblett será uno de los rivales más peligrosos que tendrá Ilia Topuria quien se convirtió en UFC 317 campeón de las 155 libras tras derrotar por nocaut a Charles Oliveira recientemente de manera fulminante.

Pimblett suena para ser el verdugo del campeón. Conocido como ‘The Braddy’ es originario de Liverpool, Inglaterra y tiene una experiencia en la jaula de 26 combates con una marca invicta de siete peleas sin conocer la derrota.

Ilia Topuria l CRÉDITO:AP

El inglés tiene un marca de 23 victorias de las cuales siete han sido nocaut, 10 por sumisión y seis a través de la decisión de los jueces y hasta solo registra tres derrotas; dos por decisión y una por sumisión.

Ese sería el rival de Ilia Topuria quien ahora tras convertirse en campeón del mundo tiene una marca de 17 victorias y ninguna derrota y dejando un impactante nocaut a Oliveira con un recto de mano izquierda y un par de ganchos al rostro.

UFC 317 l CRÉDITO:AP

¿Cómo se describe?

Hace algunos años tras mostrar su calidad ante el mundo se describió muy fuerte en el Pat McAfee Show: “Soy un bastardo grande y gordo en este momento”, aseguró que disfruta que los golpeen en la cara.

Mensaje a Topuria

El inglés ya le mandó un mensaje a Topuria tras la victoria ante Charles Oliveira en el T-Mobile Arena de Las Vegas: “Ilia dijo en la jaula que me va a someter, Él no va a hacer eso. Él sabe que no me puede noquear, yo lo voy a poner en su lugar”.

UFC l CAPTURA

