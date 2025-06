Rafa Nadal seguirá alejado del tenis tras su retiro: “No me veo como entrenador”

La vida sigue su curso y el mundo del tenis aún extraña la presencia de Rafael Nadal en el circuito desde su retiro en noviembre del 2024 y pese a que muchos quieren volverlo a ver en la cancha, aunque sea como entrenador, al día de hoy la leyenda del deporte español no se ve en nada relacionado con la raqueta.

Durante la más reciente emisión del podcast ‘Con mucho de…’, Rafael Nadal señaló que durante estos primeros meses desde que anunció su retiro, por su cabeza no pasa la idea de volver al tenis en forma de entrenador como otras tantas leyendas sí lo han hecho, sin embargo, Rafa apunta que no sabe lo que le depare en un futuro, por lo que tampoco cierra por completo la posibilidad.

Rafael Nada se retiró en noviembre del 2024 | AP

"No se sabe. Es difícil. No me veo a día de hoy. Tengo demasiadas cosas como para pensar en eso, pero es cierto que el tenis es una parte de mi vida y no digo que no a lo que pueda pasar en unos años. Mi vida actual es una, no sé la que va a ser dentro de tres o cuatro años", declaró Nadal.