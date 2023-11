Rafael Nadal adelantó que podrá volver a las canchas: "Yo sé que voy a volver a jugar tenis"

Un rayo de luz ilumina las esperanzas de volver a ver una vez más sobre las canchas al que sin duda es uno de los más grandes tenistas de todo los tiempos, Rafael Nadal. La 'Fiera' ha tenido su lapso más grande sin jugar el deporte blanco desde su debut, sin embargo, ya se prepara para lo que podría ser su 'último baile'.

Una lesión de nivel 2 en el psoas ilíaco mientras jugaba el partido de Segunda Ronda en el Abierto de Australia lo llevaría a la recuperación más tardada de su trayectoria, la cual llevó a muchos, inclusive al mismo manacorí en pensar en que ese podría ser el final de su carrera.

Han pasado ya 10 meses y al parecer, la evolución ha sido muy positiva, tanto que este miércoles, en un acto de la Clínica Tenis Teknon, Nadal se animó a adelantar que sí volverá. "Hasta ahora no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora, sinceramente, creo que sí", señaló el español de 37 años.

"Lo que ha cambiado de hace unas semanas o unos días a ahora es que ahora ya sé que voy a volver a jugar a tenis. Antes no lo sabía, pero ahora sinceramente sé que sí, porque la evolución es positiva, se han dado grandes pasos últimamente", agregó.

Sin embargo, no hay nada concreto. Rafa se siente en buena forma, pero no tanto como para poner una fecha en específico. "Que sea en un sitio o en otro pues todavía no estoy preparado para decirlo. Cuando lo sepa, serán los primeros en saberlo", finalizó.

