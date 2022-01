Rafael Nadal: Rompió en llanto tras calificar a la Final del Abierto de Australia

Rafael Nadal disputará nuevamente una Final de Grand Slam al derrotar al tenista italiano, Matteo Berrettini, en el Abierto de Australia. Al obtener el pase a la siguiente ronda, el español rompió el llanto pues admitió que vivió momentos difíciles e incluso consideró el retiro.

"Pasé momentos difíciles, sin ver la luz. Fueron muchas conversaciones con el equipo, con la familia, sobre qué podía pasar si las cosas seguían así. Que quizás era el momento de decir adiós", admitió Nadal en entrevista postpartido.

El tenista español consideró que no se puede quejar de la situación que vivió al comparar lo que han vivido las personas al rededor del mundo gracias a la pandemia del Covid-19, en donde mucha gente ha perdido a sus seres cercanos por el virus. "Mis meses no son difíciles en comparación con las familias que han ido perdiendo a los suyos. Eso sí es difícil, no lo que yo pasé", agregó.

Nadal derrotó a Berrettini por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 y se enfrentará al ruso, Daniil Medvédev el próximo 30 de enero. Con esta victoria el también medallista olímpico regresará a una Final de Grand Slam 472 días después, la última fue en Roland Garros 2020 y buscará ser el primer tenista en la historia en ganar 21 Grand Slams.

