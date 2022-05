Rafael Nadal: Solicitó no competir en el mismo horario del partido entre Real Madrid y City

Rafael Nadal volvió a demostrar el cariño que le tiene al Real Madrid, y es que el tenista español no quiere perderse la Vuelta de las Semifinales de la Champions League ante el Manchester City.

Feliciano López, director del torneo, reveló en entrevista con el diario El Larguero que el nacido en Manacor le solicitó que no lo pusieran a competir en el mismo horario en el que se juega el segundo partido entre ambos equipos.

"Nadal nos pidió que cuando el Madrid juege las semifinales de Champions, que no lo pusiéramos a jugar al mismo horario. Le gusta jugar de día, que la bola bote más alta. Hay tenistas que no son del Madrid. David Ferrer no es del Madrid. Tommy Robredo y Marc López son del Barça, Sergi Bruguera es muy del Barça, está jodido el pobre, es muy duro ser antimadridista", señaló.

Asimismo, Feliciano López aseguró que le encantaría ver un enfrentamiento en el torneo entre Nadal y Alcaraz. "No veo un partido mejor ahora mismo. Ojalá, pero el torneo está muy reñido. Rafa debuta el miércoles, Carlos viene de ganar en Barcelona. Sería un hipotético partido que todo el mundo quiere ver", sentenció.

Rafael Nadal se enfrentará en su primer partido del Mutua Madrid Open ante el serbio, Miomir Kecmanovic, quien derrotó a Aleksandr Bublik.

