Rally FIA-NACAM en Guanajuato, escenario para la acción entre padre e hijo

El Rally FIA-NACAM de este fin de semana en Guanajuato es una buena oportunidad para confirmar la unión que existe entre padre e hijo, dos amantes del automovilismo que, pese a correr en distintas categorías, se funden en una misma pasión, las carreras de rallies.

Alejandro Mauro Sánchez de 20 años, es uno de los mejores prospectos mexicanos en el mundo del rallismo, mientras que su padre Alfredo Mauro, cuenta con amplia experiencia a nivel nacional.

Cada uno desde sus trincheras buscarán obtener la victoria en sus respectivas categorías y desear que al otro le vaya bien y termine la competencia lo mejor posible.

“Para mí es una sensación agradable porque al final el rallismo me trasmite cariño familiar, incluso en el mismo equipo todos nos tratamos como una familia. No es la primera vez que corremos juntos, pero él lo hace en categorías mayores”, afirmó Alejandro quien competirá en un Clío Rally 5, mientras que su padre lo hará en un Skoda Fabia Rally 2.

La mente de un piloto de rallies debe estar totalmente centrada en el circuito, más en terracería, pero eso no impide que los Mauro siempre estén al pendiente uno de otro.

“Mi papá siempre me dice que no puede correr igual si yo estoy atrás de él, porque siempre está preocupado si voy a llegar o no o pasó algo con el auto. Al final si nos podemos ver en algunos tramos me pregunta cómo me fue y eso”, indicó.

Don Alfredo confirma que saber que su hijo participa en este tipo de carreras donde los percances están a la orden del día por lo complicado del trayecto, no lo tiene tranquilo en su propia actuación, pero sabe que Alejandro está altamente capacitado para salir airoso

“Quieras o no el instinto de padre te gana, el pensar cómo estará o si el carro está bien a veces te hace no correr tan tranquilo, pero confío mucho en él y por suerte no ha pasado nada”, afirmó.

Más allá de que ambos buscarán salir airosos en sus respectivas categorías lo importante es que al terminar la carrera salgan de sus autos y se centren en un cálido abrazo.

