Medallista jamaicano agradeció a voluntaria por llegar a tiempo a su prueba

En los pasados Juegos Olímpicos todos vimos como Hansle Parchment de Jamaica se alzó con la medalla de oro en los 110 metros con vallas. Sin embargo, lo que no todos saben es que el velocista jamaicano estuvo cerca de no participar en su prueba y de no ser por la ayuda de una voluntaria de los Juegos Olímpicos, se habría regresado a casa con las manos vacías.

Y es que Parchment, horas antes de la Final de los 110 metros con vallas, se equivocó de sede y llegó al complejo donde se realizaban las pruebas de natación, pero Tijana Stojkovic, voluntaria de la justa, le ayudo a conseguir dinero para pagar unos taxis asociados con los organizadores de los Juegos para que llegara a tiempo al Estadio Olímpico.

Tras ganar su medalla de oro, el jamiacano agradeció la ayuda de Stoijkovic y le regresó 10 mil yenes, que le permitieron abordar el taxi que lo llevó al Estadio Olímpico, le mostró la medalla de oro y le regaló una camiseta del equipo de atletismo de Jamaica.

Always be kind to each other pic.twitter.com/j1XvHRta4G — Hansle Parchment, OLY (@ParchmentHansle) August 7, 2021

En video que publicó el propio Parchment en sus redes sociales, se puede ver como el atleta se encuentra con Stojkvoic, y le pregunta su se acuerda de él para después mostrarle la medalla de oro que ganó, devolverle los 10 mil yenes y regalarle la playera. "Volví para devolverte el dinero y mostrarte algo. Fuiste fundamental para que llegara a la final ese día", dijo el medallista.

"Me decían que tenía que volver a la Villa Olímpica y luego tomar otro autobús hasta el estadio. Y si hubiera hecho eso, no hubiera llegado a tiempo ni siquiera para calentar", mencionó el atleta. "Vi a una voluntaria y le pedí ayuda. Por supuesto, ella no podía hacer gran cosa, pero me dio algo de dinero para tomar uno de los taxis asociados a los Juegos. Así fue como pude llegar a la pista de calentamiento con tiempo suficiente para competir y eso fue simplemente increíble", sentenció Parchment.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEJANDRA VALENCIA RECIBIÓ HOMENAJE EN SONORA