Reds viajará a Tijuana para enfrentar a Galgos con la consigna de asegurar Semifinales en la LFA

Los Reds de la Ciudad de México viajarán por vez primera a Tijuana, donde buscarán su segunda victoria sobre los Galgos, triunfo que podría darles el segundo puesto en la tabla general y con ello, asegurarían la ronda semifinal de la LFA.

El conjunto capitalino requiere de la victoria para empatar en récord de juegos ganados y perdidos con Dinos (7-3), a quien supera en criterios de desempate, por lo que evitaría la ronda de comodines. De ganar, Reyes de Jalisco también igualaría a Dinos y Reds, pero los criterios de desempate no le favorecen, por lo que el triple empate se rompería y Reds sería quien culmine la campaña con la mejor ubicación en la tabla.

Para que Reyes quede en segundo lugar, Reds debe recibir más de 50 puntos y ellos ninguno, ya que el criterio de desempate sería los puntos recibidos, no los juegos entre ellos.

En el primer duelo de jueves por la noche en la historia de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), los Dinos de Saltillo fueron superados por Fundidores de Monterrey, con pizarra de 34-55, marcador que abre las posibilidades de Reds.

La escuadra roja es debutante en LFA, por lo que en la Semana 4 se enfrentó por vez primera a Galgos y aunque en aquel partido el conjunto tijuanense dio pelea, al final la pizarra favoreció a Reds, por 25-36.

Aquel resultado y el desempeño que han mostrado ambos equipos a lo largo de la temporada, colocan a la escuadra capitalina en la casilla de los favoritos.

Sin embargo, el coach Raúl Rivera y sus jugadores saben que no pueden subestimar a ningún rival. “En el primer juego Galgos nos dio mucha pelea, por ello no podemos pensar que en esta ocasión no será igual. Así que debemos salir a jugar con toda la concentración y todo el empeño para salir con el triunfo”, comentó el head coach de los Reds.

Al momento la marca de Galgos es de cuatro juegos ganados y cinco perdidos, que lo coloca en la sexta posición, última con boleto a postemporada; sitió que podría perder si cae ante Reds y Raptos del Valle de México gana su último encuentro; por lo que para ellos la victoria también es fundamental. Situación que imprime más ingredientes de tensión al choque ante Reds.

