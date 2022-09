Reina Isabel II: Estos son los deportistas a los que nombró 'Sir' durante su reinado

La Reina Isabel II vivió 96 años, de ellos 70 fue reina del Imperio Británico, tiempo suficiente para ver a lo mejor de lo mejor del deporte inglés y en general del mundo; muy pocos hombres que estuvieron atados al deporte pudieron ser aclamados por la reina con un título nobiliario.

Uno de los primeros hombres ligados al futbol en ser nombrado como Caballero de la Orden Real fue Sir Alex Ferguson, dentro de la exclusiva lista encontramos a Bobby Charlton y Bobby Moore quienes fueron campeones del mundo con la Selección de los tres leones en 1966.

Kenny Dalgish también fue condecorado con dicho honor. Fuera del futbol Lewis Hamilton obtuvo este galardón luego de ganar su cuarto campeonato del mundo mientras que Christian Horner, director de Red Bull Racing, obtuvo el Premio Oficial de la Orden del Imperio Británico después de su cuarto campeonato al hilo con la escudería austriaca.

Uno de los jugadores que no es británico en ostentar un título honorario otorgado por la Reina Isabel II fue Edson Arantes Do Nascimento "Pelé" quien al no ser inglés o no pertenecer a países del Commonwealth no puede ser llamado 'Sir'.

