Renata Zarazúa, con el objetivo de llegar al Top 100 de la WTA en 2021

10… 9…. 8… En los últimos segundos de 2020, Renata Zarazúa estará junto a sus padres y su inseparable hermano y entrenador Patricio frente al televisor en su apartamento de la Florida, donde vivirá los últimos instantes del mejor año de su vida, con el anhelo de que el próximo sea aún mejor. La tenista mexicana puso a Acapulco a sus pies al llegar a la Semifinal, luego hizo historia en Roland Garros y puso la guirnalda a su apoteósica temporada al ganar el Premio Nacional de Deportes.

Renata inició el año en el puesto 280 del ranking mundial de la WTA y lo terminó en el 142. Ahora, en la víspera del inicio de 2021, tomará una de las 12 uvas con el deseo de lograr colarse (y permanecer ahí) al Top 100 dentro del tour, algo que sabe que solo logrará con el trabajo conjunto con sus entrenadores y preparadores físicos, mismos que la llevaron de la mano hasta lo más alto del tenis nacional.

“Un deseo muy grande que tengo es siempre seguir con mi equipo. El equipo que tengo ahorita es el mejor que he tenido hasta ahorita y un deseo que siempre digo es ‘ojalá los pueda mantener muchos años’”, dice Zarazúa en exclusiva con RÉCORD.

“Nunca sabes qué puede pasar o si puede haber algún conflicto, entonces mi deseo es que ojalá que todo salga siempre bien y podamos seguir siendo el equipo que hemos sido tan bueno, porque eso es fundamental. Pero en el tenis estar top 100, es a lo que me enfoco día a día y es mi deseo más grande y lo voy a pedir”, comparte.

Zarazúa comenzó a trazar el camino que la llevaría a ganarse las palmas del país entero cuando el 25 de febrero derrotó a la estadounidense y primera sembrada del Abierto Mexicano de Tenis, Sloane Stephens, para llegar hasta Semifinales, donde cayó ante la canadiense Leylah Fernández. Después, hizo historia al conseguir el primer triunfo de una mexicana en Grand Slam en 20 años al vencer a Elsa Jacquemont en Roland Garros, logros que merecieron la obtención del PND y un buen brindis el 31 de diciembre en espera de más éxitos.

“Creo que una vez alguien me dijo que una copa de vino no es mala para los deportistas, pero de verdad que ni una copa de vino me puedo tomar, ese sabor como que no. Soy la peor para el alcohol, pero si mis papás brindan (dicen que es de mala suerte brindar con agua), no voy a brindar con agua pero seguro entre ellos brindarán por mí, siempre les digo ‘pidan algo por mí’”, dice entre risas.

“Fue un año diferente para todos, no fue un año fácil, pero para mí fue muy bueno, definitivamente el mejor de mi carrera hasta ahora. Tuve buenos resultados que a lo mejor no esperaba que vinieran tan pronto, entonces para mí fue un año que disfruté muchísimo y sobre todo, me motiva para seguir en mi carrera”, puntualiza.

