Rodrigo Pacheco: "Ser campeón de Roland Garros es uno de los sueños que siempre tuve"

Este año es el último donde Rodrigo Pacheco participará dentro de la categoría juvenil, ya que en 2024 continuará su carrera tenistica por completo en el profesionalismo y lo hará siendo uno de los mejores rankeados en juveniles.

El yucateco se encuentra actualmente en la segundo posición del ranking juvenil, aunque hace unos meses llegó a ocupar el primer escalafón mundial por sus victorias en el J500 de Milán y el dobles de Roland Garros.

Estas condecoraciones le han hecho ganarse la etiqueta de, 'la promesa mexicana del tenis', lo que confirma, le ha causado un poco de presión.

"Sí es todo muy bonito que te digan la promesa mexicana, eso es mucha motivación para poder seguir en esta gran deporte. De mi parte siempre lo doy todo, sé que ser tenista es una carrera muy larga y difícil, pero es algo que vengo soñando desde muy chico. También a veces me puedo generar yo un poco de presión de que no quiero que digan algo de mí. Yo soy de esas personas que a veces me afecta lo que digan de mí, entonces a veces pienso cosas que no debería pensar y debería estar más centrado en mí, pero estoy muy agradecido con todos de creer en mí", confesó Pacheco previo a su debut en el Abierto de Los Cabos durante el llamado Tennis Talks, donde da una charla más íntima con aficionados al deporte blanco.

“En momentos importantes, los profesionales juegan con más calma y más seguridad. Es algo que a los juveniles les hace falta, nos gana la tensión, solo intentamos salir lo más rápido posible de situaciones complicadas”, añadió.

El jugador de 18 años de edad puede presumir haber ganado dos se los torneos más importantes para un juvenil como fue el J500 de Milán donde derrotó al estadounidense Cooper Williams 6-4 y 75. Apenas semanas después, junto a ruso Yaroslav Demin ganó dobles de Roland Garros.

Estas dos coronas con las más importantes de su carrera, pero Rodrigo tiene su favorito.

"Ser campeón de Roland Garros es uno de los sueños que siempre tuve desde chiquito y se hizo realidad. El J500 es igual o más importante que Roland Garros, ya que el cuadro es muy fuerte. Recuerdo que cuando lo gané, en el trofeo venían los nombres de todos los ganadores. El singles es más importante para mí por lo que creo que el J500 es el más importante", expresó.

Pacheco debuta este lunes en Los Cabos en dobles junto a Ernesto Escobedo, ante Luis David Martínez de Venezuela y Saketh Myneni de India.

En singles abre su participación este partes ante el chileno Nicolás Jarry.

