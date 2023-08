Rodrigo Pacheco tras ser eliminado en el Abierto de los Cabos: "Tengo que seguir aprendiendo"

Rodrigo Pacheco quedó eliminado en su presentación en el Abierto de Los Cabos tras caer 3-6 y 1-6 contra el chileno Nicolás Jarry, pese al resultado, el mexicano considera que sigue mejorando y llenándose de confianza para sus futuros compromisos. Pacheco solo le pudo poner oposición al sudamericano por un espacio de una hora y 19 minutos.

“El primer set fue de un alto nivel, me hizo un rompimiento donde yo cometí un error. Había jugado casi perfecto todo el set, bajé un poco mi nivel, me puse un poco tenso, el contrincante todavía es muy superior a mí en todos los aspectos, pero tengo que seguir aprendiendo. Me tocó uno de los rivales más fuertes de todo el torneo, uno de los que tiene un mejor desempeño y claramente se notó dentro de la cancha”, comentó.

Pacheco admitió que conforme fue avanzando el encuentro se notó más la diferencia entre ambos jugadores y eso fue minimizando su desempeño en la cancha central del complejo en Los Cabos.

“Empecé un poco tenso el segundo set, me vine un poco abajo y eso no debió de suceder, debí de seguir luchando. Nicolás se soltó y le fue pegando a la bola con una velocidad que a la que yo todavía no estoy acostumbrado, pero obviamente estos partidos me sirven para irme soltando, mejorar y aprender”, asimiló.

Pacheco no fue el único mexicano en el primer día de acción, ya que más temprano, Ernesto Escobedo perdió su compromiso ante Justin Jung de China Taipei en tres sets por parciales de 3-6, 7-6 y 2-6.

