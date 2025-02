Rodrigo Pacheco tras su victoria en el Abierto de Acapulco: 'De aquí en adelante todo es ganancia'

Ganar tu primer juego es emocionante, pero hacerlo en casa es indescriptible. Rodrigo Pacheco Méndez hizo historia este martes al vencer en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis al australiano Alexandar Vukic y cosechar su primera victoria del ATP Tour.

Con este resultado, el joven yucateco de 19 años terminó con una sequía de 14 años sin que un mexicano obtuviera un triunfo en el torneo de Acapulco. Además, se convirtió en el jugador más joven desde 1996 en ganar un partido del ATP Tour.

"No tengo palabras para describir lo que siento. Tengo mariposas en el estómago. Fue todo muy rápido, fue una emoción increíble. Más que nada, ver al público mexicano cómo me apoyó desde el primer punto hasta el último, cómo se sintió esa experiencia dentro de la cancha… Estoy muy feliz de conseguir algo tan grande en casa", destacó el talentoso tenista azteca tras la victoria.

Consiguió el triunfo en Acapulco | X @TenisTV

Ahora tendrá que medirse al noruego Casper Ruud, quien actualmente está clasificado como el quinto mejor jugador del mundo, a quien buscará plantarle cara, aunque reconoce que será complicado ganarle.

"Para ser sincero, para mí, de aquí en adelante todo es ganancia. Voy a salir a dar lo mejor de mí. No sé si voy a ganar; la verdad es que, muy probablemente, no. Pero sé que voy a tener alguna oportunidad y voy a tratar de aprovecharla para que sea un buen partido y se dé esa sorpresa", señaló.

Buscará la sorpresa | X @TenisTV

"La verdad es que, hoy en día, él es un jugador mucho mejor que yo. Pero para mí, enfrentar a un jugador de esa calidad, como lo es Casper, uno de los mejores del mundo, pues, para mí, todo es aprendizaje", añadió el tricolor.

Con horario por definir, Casper Ruud y Rodrigo Pacheco disputarán los Octavos de Final del AMT en la cancha central, la Arena GNP Seguros, donde seguramente habrá un lleno total para apoyar al mexicano .

