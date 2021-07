Roger Federer: 'Me gustaría volver a jugar Wimbledon, pero a mi edad ya no se sabe'

El suizo Roger Federer dejó caer en rueda de prensa que le gustaría volver a jugar en Wimbledon, pero que a su edad no se puede estar seguro de nada.

El tenista de Basilea compareció ante los medios tras su peor derrota en Wimbledon en los últimos 19 años y tras ceder por primera vez en 22 años un 6-0 en hierba.

"No sé lo que voy a hacer. Ahora tengo que pensar. Mi objetivo en el último año ha sido seguir intentando jugar Wimbledon. Lo he conseguido este año, lo que me hace muy feliz. Ahora hablaremos esta noche, dependiendo de cómo me sienta, y en los próximos dos días también. A partir de ahí veremos qué necesito para estar en mejor forma y ser más competitivo".

"Estoy muy contento de hasta donde he llegado y de jugar al nivel al que he estado después de lo que he pasado. Me gustaría jugar de nuevo en Wimbledon, pero a mi edad nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina", añadió Federer, que además añadió que no ha decidido aún si jugará los Juegos Olímpicos.

"Estoy muy cansado. Ahora mismo me podría ir a dormir. Así me siento. Sé que estaré bien dentro de poco. Sé cómo pasar estas situaciones", dijo el helvético.

