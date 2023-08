Simone Biles brilla en el Clásico de EU en su regreso tras parón de 2 años

Simone Biles pasó dos años tratando de distanciarse de esos extraños días en Tokio y todo el ruido exterior que los acompañaba.

Se sumergió en la teoría y lentamente, muy lentamente, volvió a entrenar a pesar de que dudaba si realmente estaba lista para una tercera Olimpiada y toda la presión y las expectativas que conlleva cuando eres considerado el mejor de todos los tiempos.

No fue hasta mediados de la primavera que se comprometió a entrenar en serio después de hablar de ello con sus entrenadores mientras tomaba margaritas. No fue hasta finales de junio que se comprometió con el US Classic del sábado por la noche. Y no fue hasta que subió al podio y escuchó los gritos de apoyo y el mar de letreros hechos a mano que el ruido con el que había estado lidiando durante 732 días finalmente se apagó.

Estaba de vuelta en su espacio seguro. De vuelta frente a una multitud. Vuelve al control. Volver a ser la Simone Biles, aunque una versión más madura, casada y de 26 años, que ha pasado una década redefiniendo su deporte.

Con una confianza creciente con cada rotación, Biles se elevó a la victoria en su primer encuentro desde los Juegos de Tokio. Su puntaje general de 59.100 fue cinco puntos mejor que la subcampeona Leann Wong. Y lo hizo aún más notable por el hecho de que realmente no se dedicó a prepararse hasta después de su boda con el profundo de los Green Bay Packers, Jonathan Owens, a fines de abril.

“Me siento muy bien acerca de dónde estoy ahora, mental y físicamente”, dijo Biles. “Todavía creo que hay algunas cosas en las que trabajar en mis rutinas, pero para la primera reunión, diría que todo salió bastante bien. Estoy muy sorprendido. Sorprendido."

Comenzó en barras asimétricas, no muy lejos de un cartel con una cabra (símbolo de "El más grande de todos los tiempos") que decía "Simone Maldita Bilis". No era perfecta, casi se estanca cerca del final de su rutina. Se levantó y se quedó y cuando golpeó su desmontaje, cortó sus ojos hacia un lado como si dijera "sheesh".

Su puntaje de 14.000 fue el tercero mejor de la competencia y una señal de lo que vendrá. Se mostró tan sólida y estable como siempre en la barra de equilibrio, donde ganó un bronce en Tokio después de una semana de incertidumbre, una medalla que describió como una de las más dulces de su carrera.

Fue dinámica en el ejercicio de piso, donde sus pases de volteretas han sido sensacionales durante mucho tiempo. Si bien ella y sus entrenadores han modificado un poco sus rutinas para aprovechar mejor el código de puntos actualizado del deporte, todavía hace algunas de las gimnasias más desafiantes del deporte, generalmente con una facilidad aparentemente sin esfuerzo.

El Clásico se considera una especie de calentamiento. Los campeonatos de Estados Unidos son a finales de este mes, con los campeonatos mundiales en octubre y los Juegos Olímpicos en menos de un año.

Está tratando de no adelantarse demasiado. Haciendo un punto para disfrutar de lo que ella llamó las "pequeñas victorias".

“Sabía que podía regresar y, con suerte, tener una oportunidad”, dijo. “Se trata de realmente cuidar mi cuerpo en este momento. Así que eso es lo que estamos haciendo. Esta funcionando."

Hay mucho tiempo para refinar las cosas. Expandir. Para construir. El puntaje general de Biles el sábado fue más alto que el que registró en la misma competencia en 2018. Lo que siguió en ese entonces fue dos años de dominio histórico.

