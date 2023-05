Sloane Stephens habla sobre el racismo en el deporte: "No se detiene, en todo caso, empeora"

La tenista profesional Sloane Stephens comentó, luego de su victoria en el Roland Garros, la relevancia que tiene el racismo en el deporte y como, desafortunadamente, en lugar disminuir solo incrementa.

"Sí, obviamente ha sido un problema durante toda mi carrera. Nunca se ha detenido. En todo caso, solo ha empeorado", comentó sobre los ataques que ha sufrido por su color de piel.

Así mismo comentó sobre lo que pasa con quienes usan el software diseñado para proteger a los deportistas de ataques racistas en redes sociales, que sirve, pero se queda corto para lo que ocurre en las redes.

"Escuché sobre el software. No lo he usado. Obviamente, tengo muchas palabras clave prohibidas en Instagram y todas estas cosas, pero eso no impide que alguien simplemente escriba un asterisco o lo escriba de una manera diferente, que obviamente el software la mayoría de las veces no detecta", aseguró.

Sloane comentó que esto es algo con lo que ha tenido que lidiar durante toda su carrera y sabe que mientras mas eco se haga sobre el racismo los "aficionados" no dejarán de hacerlo.

"Obviamente ha sido algo con lo que he lidiado toda mi carrera. Creo que, como dije, solo ha empeorado, y las personas en línea tienen rienda suelta para decir y hacer lo que quieran detrás de páginas falsas, lo que obviamente es muy problemático. Es algo con lo que he tenido que lidiar toda mi carrera y algo con lo que continuaré lidiando, estoy segura. Eso es todo", finalizó.

Recordemos que, de manera más reciente, Vinicius Jr. sufrió este tipo de ataques en Mestalla, cuando el Real Madrid visitó al Valencia FC.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PATO O'WARD QUEDÓ FUERA DEL INDY 500 TRAS UN ACCIDENTE EN LAS ÚLTIMAS VUELTAS