Sofía Ramos y Luis Avilés tuvieron que cubrir sus gastos de vuelo y hospedaje

La mexicana Sofía Ramos Rodríguez se proclamó monarca en los 10 mil metros del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 que se realiza en Nairobi, Kenia, un enorme resultado para el deporte de nuestro país, pero que confirma el nulo apoyo de las autoridades para los atletas.

Y es que la representante de Nuevo León prácticamente tuvo que costear los gastos que representó viajar a la competencia. En un documento emitido por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) con fecha del 13 de julio de 2021, se le indica a Ramos y a sus padres que deben cubrir el costo de avión ida y vuelta, más la alimentación y hospedaje, que ascienden a mil 200 dólares.

También se aclara que los entrenadores deben cumplir con las mismas condiciones en cuanto al pago de avión, hospedaje y alimentación. “Parece ser que para este evento se lo prometieron (apoyo) y no se lo cumplieron, y aunque a nosotros no nos toca generalmente como instituto, pues siempre estamos saliendo al quite de esta y otras disciplinas por falta de apoyo”, aseguró Jesús Perales, director del Instituto del Deporte de Nuevo León.

Otro caso similar de falta de apoyo para los competidores mexicanos es el de Luis Avilés, que ganó plata y de paso impuso nuevo récord mexicano en los 400 metros libres al terminar la prueba en 44.95 segundos.

El originario de Cuautla, Morelos, es apenas el segundo mexicano en correr por debajo de los 45 segundos, después de Alejandro Cárdenas.

En el caso de Avilés también se le hizo saber que tendría que cubrir los gastos de avión, hospedaje y alimentos, equivalente a cerca de 36 mil pesos.

En ambos casos la FMAA sólo se comprometió a realizar la inscripción y entregar los uniformes oficiales que utilizarían en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, en Kenia.

Incluso, algunos atletas tuvieron que verse en la necesidad de pedir apoyo en redes sociales, pues la cantidad que necesitaban reunir era bastante.

Éste fue el caso de Paola Bueno y Aldo Zavala, de Nayarit, que la propia Federación del estado compartió una imagen con el número de cuenta en donde la gente podía apoyarlos.

Los problemas que hay con los dirigentes en el deporte mexicano amateur ha traído grandes consecuencias para conseguir resultados.

