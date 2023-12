Tamara Vega denunció amenazas de muerte de parte de la atleta mexicana Mariana Arceo

Tamara Vega continúa viviendo una dura batalla fuera del deporte, pues luego de acusar a su exentrenador Sergio Escalante de pederastia, ahora confiesa haber sufrido de amenazas de muerte de parte de otra atleta mexicana y señala a Mariana Arceo de dicho suceso.

De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso, esto sucedió hace ya varios meses atrás, concretamente en agosto durante el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno que se celebró en la Universidad de Bath, en gran Bretaña.

"Las amenazas que realizó Arceo fueron para defender a Sergio Escalante, quien es su entrenador, y fue denunciado por Vega en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR)", menciona la revista Proceso sobre lo sucedido.

Tamara Vega denunció a Sergio Escalante debido a que cuánto este era su entrenador y mientras ella tenía 16 años de edad y el 27, Escalante habría abusado de su poder y obligó a Tamara a ser su pareja además de abusar sexualmente de ella.

"Sergio se coló al cuarto de Mariana y los de seguridad de la universidad se dieron cuenta y lo sacaron. Estaban haciendo un desastre en los pasillos de la villa, todos se dieron cuenta de lo que ocurría. Mariana gritaba que me iba a matar, que todo era mi culpa, que no sabía con quién me estaba metiendo. A Víctor, uno de los entrenadores, también le gritó, lo amenazó y le dijo que de su cuenta corría que la Conade no le volviera a dar un peso", relató Tamara Vega para Proceso.