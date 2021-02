Tokio 2020: Atletas mexicanos, preocupados por falta de apoyo de cara a los Juegos Olímpicos

Rumbo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, algunos deportistas mexicanos se sienten solos y sin apoyo de sus federaciones y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La campeona paralímpica de lanzamiento de bala María de los Ángeles Ortiz, el medallista mundial de clavados Jahir Ocampo, los nadadores Melissa Rodríguez y Jorge Iga, así como el halterista Bredni Roque, cuarto lugar en Río 2016; compartieron sus preocupaciones rumbo a la máxima justa deportiva durante una reunión virtual con la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados que preside Ernesto Vargas.

"Desde hace un año no he tenido contacto con Conade, no sé qué va a pasar, se han mandado mensajes y nada de nada; ni sé quién sea mi jefe directo, no sé quién sea el jefe de alto rendimiento, pues no hay prácticamente nada. No hay un sistema, no hay organización, cada deportista está jalando por su propio rumbo.

"Desafortunadamente las potencias mundiales contra quienes competimos como lo es China, Inglaterra, Rusia, no han dejado de entrenar. En China, donde inició la pandemia, han tenido tres competencias internacionales y están sobre pasando las puntuaciones increíblemente, para competirles a ellos va a estar muy difícil. Estamos en desventaja total. Nos cambió y nos pegó fuertemente en lo emocional, en lo físico y en lo competitivo a todos los deportistas y también acepté que es algo que no puedes controlar y la carrera deportiva no se la voy a dejar en manos de nadie, va a depender sólo de mí y voy a trabajar todo lo que pueda. Con ayuda o sin ayuda voy a buscar llegar a Juegos Olímpicos de la mejor manera", declaró Ocampo, quien entrena a puerta cerrada en la Alberca Olímpica.

Iga lamentó la nula comunicación con la Federación Mexicana de Natación (FMN).

"Es desesperante que no exista una unificación como selección y sean los mismos atletas que busquen el cómo y dónde entrenar", expuso.

La multimedallista paralímpica de lanzamiento de bala María de los Ángeles Ortiz criticó la falta de iniciativas en México para crear "burbujas", como se ha hecho en otros países, para que los deportistas continúen su preparación rumbo a Tokio 2020.

"Hemos sido de los más afectados. No ha existido un 'Plan B' y es entendible en cierto momento cuando a todos nos agarró de improviso, pero ha pasado mucho tiempo, todo un año. En 2019 a pesar de que venían los Juegos Parapanamericanos de Lima y el Campeonato Mundial fuimos recortados en eventos de competencia y en eventos de preparación sin tener ninguna explicación y nosotros tuvimos que acomodarnos para sacar adelante los Juegos Parapanamericanos que nos daban el pase al campeonato del mundo que nos daba la plaza para Tokio, siendo año vital.

“El año pasado comenzamos con los vestigios de la pandemia y de pronto hubo una desinformación total de nuestras autoridades deportivas. Nosotros tuvimos que entrenar donde podíamos y cómo podíamos, es un riesgo total el que estamos pasando porque teniendo un centro deportivo no está habilitado, no nos están proveyendo lo mínimo para entrenar en casa”, mencionó Ortiz, campeona en el Mundial de Paraatletismo Dubai 2019.

