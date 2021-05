Tokio 2020: Briseida Acosta espera que la Conade solvente los gastos de su entrenador

La subcampeona olímpica juvenil y doble medallista mundial de taekwondo, Briseida Acosta espera que la Conade le ayude a solventar los gastos de su entrenador y equipo multidisciplinario, que paga de su bolsillo desde hace más de dos años, rumbo a su debut olímpico en Tokio 2020.

"He podido financiar mi preparación con las becas que recibo, tanto de la Conade, como de mi estado (Sinaloa), también mis patrocinadores me han ayudado mucho y la realidad es que sí sería un apoyo muy grande que me ayudaran a solventar esos gastos. La paga a mi entrenador y a mi equipo multidisciplinario porque no solo es Juan Moreno.

"Sí sería muy importante para mí el que se me pueda apoyar ahora con todo esto porque creo que necesito seguir con mi equipo y seguir buscando el mejorar porque siento que, aunque voy por buen camino, tenemos poquito más de dos meses donde es necesario tener todos los recursos necesarios para dar el mejor resultado", declaró Acosta en conferencia de prensa.

La oriunda de Navolato, Sinaloa, pidió a las autoridades deportivas mexicanas el poder contar con el coucheo de su entrenador José Moreno en el tatami olímpico, quien la guió en el Campeonato Mundial de Taekwondo Manchester 2019, donde se colgó el bronce; los Juegos Panamericanos Lima 2019 donde subió a lo más alto del podio, así como en el selectivo interno donde derrotó a María del Rosario Espinoza y le puso su nombre a la plaza olímpica en la categoría +67 kilos.

"Tengo poco más de dos años entrenando en Miami con Juan Moreno y con mi equipo multideportivo, que también está su esposa Marlén Ramírez en la parte física, que fue mi primera entrenadora de selección juvenil en México. Yo he cargado con los gastos de preparación y creo que lo ideal para mí sería estar con mi coach en la silla, que fuera posible el estar ahí porque creo que es lo que ha venido funcionando desde el Campeonato del Mundo de 2019, Juegos Panamericanos, las evaluaciones internas que he tenido en la Federación.

"Es un trabajo que se ha venido haciendo bastante fuerte y que ha sido muy inteligente y me he acoplado muy bien y ese trabajo se tiene que seguir haciendo y tiene que haber una continuidad para poder un muy buen resultado en Tokio", mencionó Acosta, quien presume en su palmarés 54 medallas internacionales.

