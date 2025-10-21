UAE Team Emirates confirma que Isaac del Toro será la clave principal en 2026

Isaac del Toro sigue acaparando los reflectores en el ciclismo internacional, sus constantes participaciones acompañada de victorias ha provocado que sea una de las grandes figuras y ahora apunta a ser el más importante en el UAE Team Emirates.

Joxean Fernández ‘Matxin’, director deportivo del equipo, aseguró que el mexicano tiene un futuro alentador en el cuadro emiratí resaltando que es un premio que él mismo se ha ganado debido a sus grandes participaciones.

“Va a dar un paso más porque se lo ha ganado por méritos propios. Ha superado todas nuestras expectativas; incluso las mías, que soy el más optimista con mis corredores. El objetivo era ganar diez carreras este año y ha ganado más”, mencionó en entrevista con Eurosport España.

Desde las palabras del directivo ‘Torito’ no solo se ha ganado los méritos dentro del equipo sino también en su compañerismo y compromiso con el que se ha desempeñado en diversos momentos junto a Tadej Pogacar quien es el máximo representante del cuadro.

“Incluso llegó a regalar una victoria a su compañero Igor Arrieta en Ordizia, algo que me llena de satisfacción. Me tiene completamente enamorado como corredor y como persona”, resaltó Joxean Fernández.

El triunfo no es lo más importante

Para el español no basta con destacar con triunfo, que es algo importante, sino con su entrega y como esos triunfos conseguidos tiene algo más grande detrás esos premios: A veces, para ganar una gran carrera, tienes que ganar otras que no lo son tanto.

“Es la manera de crecer, formarte y aprender. En su primera experiencia en una grande como el Giro de Italia, ha hecho un máster impresionante”, resaltó sobre ese momento en que se dio a conocer el mexicano que estuvo a punto de coronarse ante los ojos del Vaticano.

¿Qué destaca de Isaac del Toro?

Joxean Fernández ‘Matxin’ destacó la persona: “Isaac tiene talento, humildad y capacidad de trabajo. Correr junto a Pogacar es una oportunidad de oro para seguir aprendiendo de uno de los mejores ciclistas del mundo”.

