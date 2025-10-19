¡Segundo lugar para Isaac del Toro! El mexicano lució en Andorra

El ciclista mexicano Isaac del Toro brilló con luz propia en la primera edición del Andorra Cycling Masters 2025, una competencia de exhibición que reunió a cuatro de los mejores ciclistas del mundo. Del Toro finalizó en un impresionante segundo lugar, solo por detrás del esloveno Primoz Roglic, superando a estrellas consagradas como Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

Isaac del Toro en competencia I MEXSPORT

El evento, celebrado el domingo 19 de octubre en Andorra la Vella, presentó un formato único y sin equipos, lo que permitió medir el rendimiento individual de cada corredor. La prueba constó de dos etapas: una cronoescalada en el exigente Coll de la Gallina y un circuito urbano de poco más de 32 kilómetros, cuya combinación definió al ganador.

Un formato desafiante entre campeones del ciclismo mundial

Primoz Roglic, múltiple campeón de grandes vueltas, se quedó con el primer lugar tras dominar la clasificación general con una mínima ventaja sobre Del Toro. Sin embargo, fue el mexicano quien sorprendió al mundo del ciclismo al mantenerse a la altura de tres de los ciclistas más importantes de la última década.

Isaac del Toro, originario de Baja California y con apenas 21 años, ha tenido un ascenso meteórico en el ciclismo profesional. Su actuación en Andorra confirma su capacidad para competir en escenarios de alto nivel, donde la exigencia física y la estrategia son clave para el rendimiento.

Isaac del Toro en competencia I MEXSPORT

¿Cómo se ve el panorama de Isaac?

El resultado de Del Toro tiene un profundo impacto simbólico para el ciclismo mexicano, ya que coloca a un corredor nacional junto a figuras de talla mundial en una competencia élite. Su segundo lugar en Andorra no solo destaca por el rendimiento individual, sino por lo que representa en términos de visibilidad y futuro para el ciclismo en México.

MEXSPORT

A lo largo de la temporada 2025, Isaac del Toro ha cosechado importantes victorias en Europa y ha sido protagonista en diversas pruebas UCI, consolidándose como una de las revelaciones del año. Esta última actuación confirma su solidez, sobre todo en terrenos montañosos y competencias de alto desgaste.

Con esta destacada participación, el corredor del UAE Team Emirates cierra su temporada con un balance altamente positivo. Además de sumar experiencia frente a los mejores, continúa posicionando el nombre de México en la élite del ciclismo internacional, un logro que pocos han conseguido.

El futuro de Isaac del Toro luce prometedor. Su capacidad de adaptación, su resistencia en montaña y su madurez competitiva lo proyectan como un potencial ganador de grandes vueltas en los próximos años. Sin duda, el ciclismo mexicano tiene en él a una figura en pleno ascenso.

Isaac del Toro en Andorra I MEXSPORT