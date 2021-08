US Open permitirá el cien por ciento de capacidad en sus estadios

El mundo del deporte poco a poco está enfocado en salir de los problemas que contrajo la pandemia. Ahora es el turno del Tenis, quienes anunciaron que para el US Open aceptarán el 100% de capacidad en sus estadios.

Este sería el primer Grand Slam con sus tribunas llenas, desde que se descubrió el Covid-19. “Ciertamente, nunca fue nuestra intención incomodar a cualquiera que comprara un boleto, pero el Covid y la variante Delta todavía nos están causando problemas a todos, y el US Open seguirá todas las pautas gubernamentales y hará todo lo posible para limitar cualquier inconveniente para nuestros fanáticos”, fueron las palabras de Chris Widmaier, un portavoz de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos.

La gente que quiera ver a los mejores tenistas del mundo en este importante torneo de la ATP, deberá presentar su cartilla de vacunación, además de portar su cubrebocas.

Esta noticia provocó que los amantes del deporte blanco, hicieran filas de hasta dos horas para entrar al estadio. Esta demora se debió al lento proceso para ingresar ya que tenían que enseñar su cartilla de vacunación uno por uno.

El único problema que enfrenta el US Open, es que alrededor del 50% de los tenistas que van a participar, no están vacunados. Andy Murray comentó que los partidos entre vacunados vs ‘no’ vacunados serán los juegos que más llamará la atención en la prensa. “La razón para que nos estemos vacunando es para estar atentos con nuestro público. Tenemos la responsabilidad como jugadores que viajan por todo el mundo de cuidar a los demás”, declaró el ganador de este torneo en 2012.

