Video: Sebastían Steudtner recibió 'Récord Guinnes' de la ola más grande jamás surfeada

Honor a quien honor merece. El alemán Sebastián Steudtner, escribió su nombre en los Récord Guinness, luego de que 'domara' a la ola más grande jamás surfeada.

Con 37 años de edad, Steudtner obtuvo su certificado y fue oficializado en el libro que registra las marcas más destacadas en el mundo.

Cabe mencionar que Sebastián ya había conseguido plasmar su registro como ‘Big Wave’ de la World Surf League el 29 de octubre del 2020 en la playa de Nazaré en Portugal con una ola de 26.21 metros de altura; sin embargo, por cuestiones de pandemia, el reconocimiento fue pospuesto.

Finalmente, el atleta dijo: “También fue el momento en el que más rápido me he sentido en la tabla. Se me caían las lágrimas por la velocidad. Mi cara se estaba derritiendo, fue una locura”.

