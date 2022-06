Wimbledon: Alize Cornet confesó que varios tenistas jugaron Roland Garros con Covid-19

La tenista francesa Alize Cornet reveló, luego de que la organización separara a los jugadores Marin Cilic y Matteo Berreti por dar positivos en COVID-19, que en Roland Garros, existió un acuerdo entre jugadores de no realizarse pruebas, aunque sabían que estaban contagiados, para poder continuar.

"Lo que nadie sabe es que en París hubo una auténtica epidemia de coronavirus y todos los tenistas nos pusimos de acuerdo para no hacernos test. Hubo grandes jugadores implicados y me preocupa lo que puede generar esa información cuando se haga pública", develó Cornet en rueda de prensa.

“Krejcikova se retiró del dobles por COVID y cuando ves que todo el resto del circuito está enfermo, con los mismos síntomas, como tos y dolor de garganta, pues te puedes hacer una idea. Decidimos no hacernos test para no meternos en problemas”, evidenció la nacida en Niza.

También opinó que el virus es algo que va a estar ya en nuestra vida cotidiana y debemos salir de la psicosis que provocó.

"A ver, no quiero subestimar el impacto del COVID, pero es algo que ha entrado ya en nuestra vida rutinaria. Estamos vacunados, hemos estado un año y medio en burbujas sanitarias y hemos cumplido con nuestro cometido. Esta enfermedad debe ser parte de nuestra vida, espero que haya quedado atrás el tiempo de la psicosis. No tendría ningún sentido que ahora el torneo empiece a hacer pruebas masivas y establezca firmes protocolos. Ya tomaron una decisión polémica al no repartir puntos, esto ya sería la gota que colma el vaso".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - FERNANDA CONTRERAS TRAS HACER HISTORIA EN WIMBLEDON: 'ES UN SUEÑO COMPLETADO'