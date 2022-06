Novak Djokovic: Puso en duda su participación en el US Open por no querer vacunarse

Novak Djokovic puede volver a perderse un torneo de tenis debido a su postura antivacunas. Y es que las medidas establecidas en Estados Unidos indican que para entrar al país debes estar vacunado, por lo que el serbio puso en duda su participación a pesar de dejar en claro su deseo de competir en el US Open.

"Al día de hoy no tengo permitido entrar a Estados Unidos bajo esas circunstancias. Me encantaría ir, pero no es una posibilidad en este momento. No hay mucho que pueda hacer. Depende del Gobierno de Estados Unidos decidir si las personas no vacunadas pueden entrar al país", dijo en un entrevista con el portal de Wimbledon.

Djokovic por su parte, se mantiene enfocado en Wimbledon, el cual puede ser el Grand Slam número 21 de su carrera. "Eso es una motivación adicional para jugar bien aquí", dijo.

Novak Djokovic aseguró que el ránking ya no es una prioridad para él y que va a afectar a otros tenistas más que a él, pese a que perderá dos mil puntos por la decisión de la ATP de no entregar puntos ante la prohibición de Wimbledon de competir a rusos y bielorrusos.

"Va a afectar más a otros tenistas que a mí. No quiero decir que no son importantes, pero para mí no lo son tanto como antes. Ahora no persigo el ránking como antes, cuando quería romper el récord de Federer. No es tan importante en términos de prioridad. No he podido defender cuatro mil puntos entre Australia y aquí, eso me afecta, pero mis prioridades son otras.

