Felipe Arana: Primer ganador en categoría tándem en Giro de Guadalajara

Por primera vez en la historia del Giro de Guadalajara se implementó la categoría Tándem que incluye a débiles visuales en el ciclismo nacional. Felipe Arana, junto con su guía Guillermo Viera, se proclamó como el primer ganador de la categoría tandem.

De entre todas las bicicletas que terminaban el medio fondo una llamó la atención por una gran singularidad: tener a dos competidores arriba de ella. Fue hasta el momento de la premiación del medio fondo que el público presente se enteró que arriba de esa peculiar bicicleta conducía Arana con nula visibilidad, pero con una enorme confianza en la labor de su compañero.

“Es muy padre, primero que nada, que abran las categorías a las personas con discapacidad, porque también venimos entrenando para eventos ciclistas internacionales de nuestras categorías”, mencionó Arana en entrevista con RÉCORD tras la premiación. “Estos eventos nos ayudan para agarrar nivel y foguearnos, también para medirnos con los convencionales y saber dónde estamos parados”.

La dupla, que apenas tiene un año trabajando de la mano, registró un tiempo de 2:16:12, mejor que los ganadores de tres categorías varoniles en el Gran Giro Electrolit Guadalajara 2022. “El tiempo que hicimos fue bueno. No fue un tiempo diferente”, señaló Viera. Arana se tomó el tiempo de explicar la dinámica arriba de una bicicleta doble en este tipo de competencias.

“Es mucha comunicación porque hasta en el momento de hacer un cambio me debe de avisar para yo aflojar un poco los pies para que el cambio de la bicicleta se haga parejo y no truene”, relató Arana a RÉCORD. “Como el pedaleo va sincronizado, si él deja de pedalear y no me avisa, a mí se me frenan los pies así en seco”.

“Las bicis tándem son más difíciles de manejar y no frenan tanto. Por ejemplo, si alguien se atraviesa o si hay una vuelta muy cerrada, hay que ir bajando la velocidad porque si no, no te deja por lo largo de la bicicleta y porque no frena; entonces es mucha coordinación y todo el tiempo ir platicándonos las sensaciones”, contó Arana.

Por su parte, Viera es consciente de la responsabilidad e importancia que tiene su labor. “Su vida está en mis manos. Tenemos que ir platicándonos qué va a pasar. Nos conocimos en este deporte y accedimos a hacer buena química para ser compañeros”, declaró el guía.

