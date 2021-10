WRC: Alejandro Mauro, tercer mexicano en competir en este Rally

Finalizó la edición 2021 del Rally RACC WRC en España, donde el piloto poblano Alejandro Mauro del Xevi Pons Rally Academia, BARITOS y VP Garage, realizó un rally digno y por demás sobresaliente.

De esta manera el piloto mexicano de 20 años de edad, entra a la historia en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) al convertirse en el tercer mexicano en correr este Rally, junto a Benito Guerra y Ricardo Triviño. Sin duda alguna este acontecimiento para Alejandro Mauro significa un parte agua muy importante en su carrera, ya que cabe recordar que el objetivo principal de Alex es lograr competir un campeonato completo dentro del WRC y disputar un campeonato.

“Ha sido una gran experiencia poder participar en este Rally” mencionó Alex. "A pesar de lo sucedido el día de ayer, hemos tenido un gran desempeño, ya que pudimos medirnos ante grandes pilotos y sobre todo ante una competencia de gran nivel. Nos hubiera gustado terminarlo dentro de las primeras posiciones, sin embargo, creo que lo conseguido ha sido muy bueno ya que logramos acumular grandes conocimientos y sobre todo pudimos poner en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento", explicó Mauro.

"Ahora solo nos resta seguir sumando kilómetros y experiencia que nos ayuden a afianzarnos dentro de la categoría, para cuando llegue el momento de migrar y debutar en la Beca JR lo hagamos de buena manera, ya que es donde espero poder competir el próximo año de manera continua", añadió Alex.

Los resultados para el poblano en este rally sin duda alguna han sido muy satisfactorios, ya que a pesar de no haber podido completar el Rally de manera continua y sin contratiempos, dio muestra que lo aprendido hasta el momento ha dado frutos, ya que al ser su primer rally donde ha competido con el mayor número de tripulaciones en su categoría, logró colocarse de manera momentánea dentro del top ten, e incluso llego a arañar el Top Five.

“Creo que de no habernos sucedido lo de la horquilla las posibilidades de colocarnos dentro de los primeros cinco lugares dentro del Rally 4 era bastante buena, ya que veníamos haciendo una gran competencia y a la confianza en mí era plena, pero bueno esta vez no se pudo, y me voy satisfecho con lo conseguido, ahora seguiremos trabajando fuerte y ya en casa analizaremos a fondo lo sucedió y corregiremos todos y cada uno de los detalles dentro de este rally, concluyó el poblano.

Finalmente, cabe destacar que luego de su participación dentro del Rally RACC 2021, el poblano continuara su preparación dentro del Xevi Pons Rally Academia donde espera cerrar el año en unas cuantas competencias más antes de finalizar el año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY: GUANAJUATO SE QUEDA SIN COMPETICIÓN PARA 2022