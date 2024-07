Atletas mexicanos en París 2024: ¿Quién es Arantxa Cossío y cuándo compite?

La tenimesista, Arantxa Estefanía Cossío será la primera mexicana nacida en el país que participará en unos Juegos Olímpicos y buscará agrandar la historia con la primera medalla para la delegación.

La jalisciense medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, se proclamó campeona en la segunda etapa de la Clasificación Olímpica de las Américas de la disciplina desarrollada en Lima, Perú.

Cossío se ganó el boleto a París 2024 tras derrotar en la Final a la venezolana Roxy González por marcador de 4-1 con parciales de 7-11, 11-6, 11-4, 11-7 y 11-9 en la Clasificación Olímpica de las Américas en Perú.

Arantxa Cossío debutará en los Juegos Olímpicos París 2024 el 27 de julio en el South París Arena dentro de la ronda preliminar de la disciplina.

Ficha Técnica

Nombre completo: Arantxa Estefanía Cossío Aceves

Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 2004

Edad: 20 años

Lugar de nacimiento: Tototlán, Jalisco

Deporte: Tenis de mesa

¿Cómo se clasificó Arantxa Cossío a los Juegos Olímpicos de París 2024?

En la Final, Arantxa Csossío venció a la venezolana Roxy González por marcador de 4-1 con parciales de 7-11, 11-6, 11-4, 11-7 y 11-9 en la Clasificación Olímpica de las Américas en Perú.

¿Cuáles son los máximos logros deportivos de Arantxa Cossío?

Campeona Centroamericana en Sub 11, 13, 15 y 18; campeona Latinoamericana Sub 15; dos bronces en Mundiales Sub 15; campeona Centroamericana de mayores en 2021; subcampeona Panamericana Sub 21 y medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y oro en el Preolímpico Panamericano de Lima, Perú.

¿Qué día tendrá participación Arantxa Cossío en los Juegos Olímpicos de París?

Arantxa Cossío debutará en los Juegos Olímpicos París 2024 el 27 de julio a las 07:00 horas de la mañana en el South París Arena dentro de la ronda preliminar de la disciplina.

