Germán Silva correrá el país durante 100 días como homenaje a la riqueza cultural de México

Orgulloso de sus raíces, Germán Silva hará un homenaje a la riqueza cultural de México, a sus paisajes, su gente y sus costumbres, corriendo a lo largo del país durante 100 días.

A través del proyecto "Pinole, Corriendo por las Venas de México", el bicampeón del maratón de Nueva York mostrará la grandeza de la nación que ha representado corriendo en Juegos Olímpicos, Centroamericanos y del Caribe, Copa del Mundo y maratones del mundo.

"Todo nace porque estoy muy agradecido con mi país, con México por todo lo que me ha dado, sé lo que es representar a un país y tener ese honor, ese prestigio de poder ir a unos Juegos Olímpicos y ponerse la camiseta, he vivido algunos años fuera de México y orgullosamente me he dado cuenta de lo que representa el país, el impacto que tiene, todas las cosas padres que tenemos, la naturaleza, las costumbres, los Pueblos Mágicos, su cultura.

"Estoy en deuda porque todo lo que he recibido de mi país han sido cosas buenas, entonces ahora mi objetivo es cruzarlo y mostrar su belleza", platicó Silva en entrevista con RÉCORD.

El maratonista tiene planeado comenzar la travesía, que será documentada por Circo Films, el 20 de noviembre próximo en Tijuana, Baja California, para llegar a Cancún, Quintana Roo, el 21 de marzo de 2022 corriendo de 50 a 60 kilómetros diarios con un día de descanso a por semana.

"En mi rancho todo era trail, pasar por los naranjales, por los potreros, un recorrido que me encantaba era ir de mi comunidad a las pirámides, Castillo de Teallo. Realmente te impresionas de todo lo que hay y así fui conociendo correr en el campo. Disfruto mucho correr en trail, todo lo que vas viendo en el camino es muy padre, invito a la gente y como tal se unen", recordó Germán.

"Uno de mis sueños es hacer un documental en el cual Germán Silva o 'Pinole' sea el hilo conductor del homenaje a México", enfatizó.

