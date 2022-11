Maratón de Nueva York: Kenianos Chebet y Lokedi ganaron el circuito de la Gran Manzana

Los kenianos Evans Chebet y Sharon Lokedi debutaron a lo grande en el Maratón de Nueva York el domingo.

Chebet se llevó la victoria en la carrera masculina y Lokedi ganó la prueba femenina al correr un maratón por primera vez.

Los corredores largaron en un día de otoño inusualmente caliente, con temperaturas de 20 grados centígrados (70 F). Fue una de las carreras más calientes en la historia desde que el maratón pasó a disputarse en el mes de noviembre, en 1986.

No fueron las condiciones ideales para los 50.000 corredores que salieron en la edición número 51 del maratón neoyorquino. Se escenificó a máxima capacidad por primera vez desde la pandemia. Los organizadores colocaron nueve estaciones con rocío y mucha agua.

Chebet cronometró 2 horas, 8 minutos y 41 segundos, 13 segundos por delante de su escolta, el etíope Shura Kitata.

Se produjo un susto en la carrera masculina cuando el brasileño Daniel Do Nascimento, quien había liderado desde el inicio, se desmayó a mitad del trayecto. Los organizadores informaron que se encontraba bien.

Do Nascimento dominó la primera mitad de la carrera con un crono de 1:01.22, un registro que le puso 2 minutos por encima del ritmo para romper el récord de la carrera. Había sacado una ventaja de 2 minutos al cabo de los 24 kilómetros (15 millas) hasta que empezó a aflojar el paso.

El brasileño se desplomó poco antes del ingreso final a Manhattan y recibió atención médica. Un poco más adelante tomó una pausa de 20 segundos, caminó algo y volvió a desmayarse.

Chebet dijo que vio a Do Nascimento tirado en el piso. "Me sentí mal por él, pero tenía que seguir", indicó.



"Él sabía que estaba caliente y húmedo y se lanzó a un ritmo muy intenso", añadió Chebet.

Lokedi cruzó la meta con un tiempo de 2:23.23, apenas por delante de la israelí Lonah Chemtai Salpeter.

Varias celebridades compitieron, como Ashton Kutcher y Chelsea Clinton, quien la completó por segundo año seguido. Ambos corrieron por obras de caridad.

