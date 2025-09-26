New Balance Milla Urbana llega a CDMX: Un reto de velocidad y resistencia

La Ciudad de México recibirá por primera vez la New Balance Milla Urbana, una competencia de mil 609 metros que se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre en el Monumento a la Revolución. El evento convocará a corredores de distintos niveles y tendrá como objetivo acercar una de las distancias clásicas del atletismo a un escenario urbano.

La edición en la Ciudad de México contará con la participación de mil doscientos corredores que buscarán mejorar sus marcas personales. La convocatoria estará abierta para atletas de diferentes categorías, desde principiantes hasta nivel élite, con la intención de reunir a la comunidad deportiva en un mismo recorrido.

La NB Milla Urbana nació en Buenos Aires en 2016 bajo la iniciativa de Gustavo Montes, con la finalidad de llevar el atletismo a las calles en una distancia poco habitual en el calendario regional. Desde entonces se ha replicado en países de Sudamérica y Europa, y cada año otorga inscripciones para competir en la NB 5th Avenue Mile de Nueva York, considerada la capital mundial del running.

La organización recomendó a los participantes preparar la competencia con una serie de pautas básicas. Entre ellas se incluyen la construcción de una base aeróbica que represente el 80% del entrenamiento, planear con al menos seis semanas de anticipación, aumentar gradualmente el volumen semanal entre 5 y 10%, y elegir el calzado de acuerdo al nivel del corredor.

Sobre este último aspecto, New Balance sugirió el uso de calzado con placa de carbono para quienes cuenten con experiencia, mientras que para principiantes recomendó modelos con amortiguación que ofrezcan mayor comodidad. De esta forma, todos los inscritos podrán afrontar la prueba en condiciones óptimas.

Previo a este evento, Paola Fuentes, coach de running, habló con RÉCORD sobre cómo es prepararse para este tipo de distancias, muy diferentes a las de un maratón. Paola señaló que al ser apenas una milla, o sea 1.6 kilómetros, debe de haber más ejercicios de rapidez, por encima de las pruebas de resistencia.

“La Milla Urbana es un desafío porque muchos están habituados para entrenar largas distancias. Que sea algo tan breve, tan explosivo, tan intenso, ha demandado hacer cambios en los entrenamientos. La parte de la fuerza es fundamental, no la podemos dejar de lado. Los entrenamientos cambian en cuanto a intensidad y volumen. Para algo tan breve no requiere que corramos por horas o 20 o 30 kilómetros si realmente son mil 600 metros. Entrenamientos que estimulen la rapidez”, confesó.