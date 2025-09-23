¡Insólito! Roban material de transmisión en juego del futbol mexicano profesional

Un hecho sin precedentes tuvo lugar este lunes 22 de septiembre en una transmisión de la Liga Premier MX, ya que de manera desafortunada, una página encargada de emitir algunos partidos de esta liga, fue despojada de sus pertenencias al término de lo que hasta ahora es su última transmisión. A través de sus redes sociales se han dado a conocer detalles al respecto de lo sucedido, al mismo tiempo de pedir apoyo para poder recuperarse en todos los aspectos.

La página en cuestión es llamada Vive Siete, quienes actualmente cuentan con más de 20mil seguidores en Facebook, plataforma por la cual habitualmente transmiten los partidos semana con semana.

Última transmisión registrada con el equipo robado | Captura

¿Qué fue lo que sucedió?

El video que el mismo administrador de la página Mauricio Chávez compartió a través de redes, relata la complicada situación que tanto él como su equipo vivieron este pasado lunes, ya que después de dar por concluida la transmisión del juego Héroes de Zaci vs Neza FC y al estar retirándose del Estadio Claudio Suárez en Texcoco, un grupo de personas ajenas a ellos impactaron su vehículo para lograr detenerlos, acercándose de inmediato a robar el equipo de transmisión con el que habían llegado a la zona.

El robo de las pertenencias abarcó absolutamente todas las pertenencias que llevaban y sobre el cual, no se ha dado detalle exacto de la cifra a la que equivale todo el material; sin embargo, sí de ha dejado en claro que fueron ocho años de transmisiones continuas para poder obtener todos los recursos necesarios, mismos que se perdieron de manera efímera.

A pesar del daño material, Chávez argumenta que todo está bien físicamente tanto con él como con sus compañeros de transmisión, agradeciendo al mismo tiempo que el daño no llegó a ellos como tal. En los segundos finales del video, el director de la página ofrece disculpas, ya que por la pérdida de todo el material de trabajo, se verán obligados a pausar sus transmisiones de la manera regular, invitando también a que si alguna persona está en condición de ayudar, puede hacerlo ya sea tan solo con un mensaje o con algún apoyo monetario.

Transmisiones de categorías menores en México

Tanto las transmisiones de Liga Premier MX como de Liga TDP están obligadas a buscar que alguna página transmita sus partidos, esto con motivo de que la Comisión de Arbitraje pueda observar alguna equivocación que llegara a existir con alguno de sus colegiados o, en su defecto, algún problema de golpes tanto en cancha o en tribuna como desafortunadamente ha llegado a ocurrir.

El partido terminó con victoria para los locales | Facebook: Héroes de Zaci FC CDMX

Vive Siete es una de estas páginas, con Facebook como su principal red social, en la cual han superado los 20mil seguidores, quienes forman parte de la afición de los equipos tanto de Liga Premier MX, Liga TDP o alguna otra liga que haya requerido de sus servicios en alguno de sus ocho años de funciones.

El partido de Campeón de Campeones entre Aguacateros de Peribán e Irapuato fue transmitido tanto en Facebook como en YouTube, generando un gran número de visualizaciones. La Trinca Fresera actualmente es uno de los equipos del 'circuito de plata' del futbol mexicano como parte de los clubes invitados.

Las transmisiones de las categorías menores se llevan a cabo en redes sociales | Captura