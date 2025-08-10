¡Bienvenida melenuda! Leones Negros remontan y golean a Irapuato en el Jalisco

Partido de locos, así se vivió la segunda fecha en el Jalisco entre Leones Negros y el recién ascendido Irapuato, los melenudos batallaron y se quedaron la goleada a favor tras irse al descanso con la desventaja de 0-2.

‘La Trinca’ iniciaría nuevamente explosiva y apenas antes de los 10 minutos llegaría el primero por conducto de Benjamín Sánchez quien aprovecharía el descuido de la defensa para clarear al arquero que se encontraba fuera de su arco.

Reacción melenuda

El segundo llegaría en el tiempo añadido de la primera parte, Jassiel Trinidad Ruiz sacaría un fogonazo para incrustarlo prácticamente en el ángulo haciéndolo inatajable para el guardameta y esto empezaba a cocinarse tras el primer tiempo.

Sin embargo, para la parte complementaria los melenudos reaccionaría, apenas en los segundos de reanudación aparecería el descuento obra de Alejandro De Jesús Bravo con un certero remate desde linderos del área grande tras un esférico rechazado.

El festín de Denilson Muñoz

El empate se haría presente tan solo minutos por conducto de Raúl Camacho con otra excelsa definición, el empate estaba firmado, pero aún faltaba más, Denilson Muñoz trompicado y todo se metería hasta el área para definir ante la salida del guardameta.

Finalmente en los minutos finales nuevamente llegaría el habilidoso Denilson que con un desborde por la banda de la izquierda y un desvío terminaría para liquidar el marcador con un 4-2 par sumar sus primeros puntos y primera victoria.

