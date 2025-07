Deion Sanders confirma que fue diagnosticado con cáncer de vejiga

El legendario esquinero de la NFL, Deion Sanders reveló recientemente que fue diagnosticado con un agresivo cáncer de vejiga, el cual, afortunadamente ha desaparecido gracias a una cirugía, misma de la cual salió con éxito significando para su oncólogo una razón suficiente para considerarlo curado.

Sanders con un Vince Lombard | MexSport

Duro momento para 'Coach Prime'

Parte del procedimiento al que se tuvo que someter Deion Sanders fue explicado por la directora de oncología urológica en el Centro Oncológico de CU/UCHealth, Janet Kukreja, quien describió que fue reconstruida una parte del intestino del exjugador para poder cumplir con las funciones de la vejiga.

"Fue duro, no fue pan comido, pero lo logramos" dijo Sanders de manera emotiva en una conferencia. A lo largo de su proceso perdió 11 kilos, situación de la cual hizo una pequeña broma diciendo que se veía "como el mejor de los Atlanta Falcons"

El actual coach de la universidad de Colorado, ha estado de manera reciente ausente de los campamentos veraniegos en Boulder, pero ya está de regreso a partir de la semana pasada: "¡De vuelta y me siento genial!" Publicó en redes, luego de otro mensaje que decía "Dios en bueno".

Físico actual del legendario esquinero | X: @DeionSanders

Sanders ganó la batalla

La entrenadora del equipo, Lauren Askevold fue una de las principales entusiastas de la manera del 'Coach Prime' para tomar la complicada situación: "Nunca se rindió ni flaqueó; ha sido increíble".

A través de un video que fue publicado en Well Off Media el 9 de mayo, se puede ver a Sanders confesando algo bastante delicado: "Anoche fue duro, tuve que hacer mi testamento. No es fácil pensar en que quizás no estés más aquí". Afortunadamente para él, todo ha quedado en el pasado.

Deion en su etapa como jugador | MexSport

