Liga MX: los futbolistas mexicanos que regresaron del viejo continente a México en la última década

En la última década, un total de 17 futbolistas mexicanos han regresado a la Liga MX después de su paso por el futbol europeo. La tendencia ha sido constante, y en varios casos, estos regresos se han dado en clubes protagonistas del torneo. Tigres destaca como el equipo que más jugadores ha repatriado, con un total de cinco futbolistas que volvieron del viejo continente para vestir la camiseta auriazul.

Entre los nombres más destacados está Javier Aquino, quien regresó del Rayo Vallecano en 2015 y se convirtió en uno de los emblemas de Tigres, siendo cinco veces campeón de liga. Otro caso es el de Carlos Salcedo, que volvió del Eintracht Frankfurt en 2019 y ese mismo año levantó el título con los felinos. Lo mismo ocurrió con Diego Reyes, procedente del Leganés, quien conquistó dos campeonatos de liga con los regiomontanos.

Javier Aquino | MEXSPORT

¿Quiénes son los más recientes?

Más recientemente, Diego Lainez y Eugenio Pizzuto regresaron en 2023 tras su etapa en el Braga. Lainez encontró regularidad y fue campeón con Tigres en ese mismo año, mientras que Pizzuto aún busca consolidarse en el primer equipo.

En Rayados también ha habido varios regresos desde Europa. Jesús “Tecatito” Corona llegó en 2023 proveniente del Sevilla, quien se convirtió en titular indiscutible. En 2024 se sumó Gerardo Arteaga, procedente del Genk, quien también ha tenido protagonismo en el esquema albiazul. Antes que ellos, Miguel Layún regresó del Villarreal en 2019 y fue campeón de liga ese mismo torneo.

Corona | MEXSPORT

Más regresos

El futbol regio, además, ha sido el escenario donde cinco de estos jugadores lograron coronarse campeones en la Liga MX, todos defendiendo los colores de Tigres o Rayados, confirmando la fuerza de ambos equipos en los últimos años.

Otros regresos relevantes incluyen a Andrés Guardado, quien llegó a León en 2024 tras cerrar una larga etapa en el Real Betis, y a Guillermo Ochoa, quien en 2019 volvió del Standard de Lieja para defender el arco del América, con quien fue subcampeón antes de volver a Europa.

Guardado | MEXSPORT

También destacan los casos de José Juan Macías (Getafe / Chivas, 2022), Erick Gutiérrez (PSV / Chivas, 2023) y Antonio Briceño (Feirense / Chivas, 2019), quienes tuvieron distintos niveles de éxito en su retorno al futbol mexicano.

Por otro lado, Eduardo Herrera (Rangers / Santos, 2018), Rodolfo Pizarro (Atenas / Mazatlán, 2024) y Rafael Márquez (Hellas Verona / Atlas, 2016) completan la lista. Este último cerró su brillante carrera profesional en el equipo con el que debutó.

La constante en los últimos años ha sido clara: Europa sigue siendo el destino natural para los jugadores mexicanos con mayor proyección, pero la Liga MX continúa siendo el lugar donde muchos deciden cerrar ciclos, buscar regularidad o volver a brillar en el futbol nacional.

Macías | MEXSPORT