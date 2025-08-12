Se terminó la fecha 4 del Apertura 2025, donde los Tuzos del Pachuca reafirmaron su buen momento y catapultaron su cuarta victoria de forma consecutiva para alcanzar las 12 unidades para afianzarse en el liderato.

Tras la jornada resaltaron dos jugadores con un parche inusual en sus camisetas ; Ángel Sepúlveda y Germán Berterame portaron un parche verde con una letra G en grande.

Tuzos l IMAGO7

El delantero del Cruz Azul ante Atlético de San Luis mostró ese curioso logotipo al lado del dorsal en la espalda, misma situación que el atacante de los Rayados de Monterrey, esta situación generó preguntas y que finalmente fue confirmada la razón.

Por goleadores

El detalle se debe que a partir de este torneo el líder de goleo al momento tendrá este distintivo para identificar al máximo romperredes al momento, en esta ocasión ambos la utilizaron debido a un empate con cuatro tantos.

Tras la fecha terminada se le asigna o reasignar así el caso para el goleador del momento; ahora será únicamente el delantero del Cruz Azul quien porte el diseño gracias a su anotación ante Atlético San Luis que lo pone en líder solitario.

Cruz Azul l IMAGO7

¿Quiénes se encuentran cómo goleadores?

Detrás de Ángel Sepúlveda y Germán Berterame aparecen: Helinho y Jonathan Herrera con tres anotaciones, más abajo aparecen varios jugadores con dos goles incluido Paulinho.

Berterame l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARTÍN ANSELMI SE RINDE EN ELOGIOS ANTE JUGADOR DEL AMÉRICA: “EL MEJOR DE MÉXICO A FIN DE AÑO”