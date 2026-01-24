Royal Rumble 2026: ¿Roman Reigns es el favorito para llevarse la Batalla Real de WWE?

El Royal Rumble 2026 está muy cercano a comenzar, pero los fanáticos aún no tienen claro quien podría ser el ganador absoluto que se adjudique con una oportunidad titular para WrestleMania en el evento central de cualquiera de las dos noches.

Existen algunos rumores que acomodan a Roman Reigns como el máximo candidato a llevarse la victoria debido a las historias que se tienen en mente por parte de los creativos encabezados por Triple H; sin embargo, el Jefe Tribal no es el único en la lista de posibles ganadores.

Reigns es uno de los candidatos | wwe.com

¿Es Reigns el máximo favorito?

Realmente, a tan solo una semana de que se lleve a cabo la Batalla Real, el público no tiene claro quien podría ser el vencedor, pero hay una baraja larga de opciones; entre ellas, el nombre de Roman Reigns ha resaltado, pero manteniéndose con un perfil bajo después de la derrota de Cody Rhodes ante Drew McIntyre.

Según rumores, el plan original era llevar a cabo un Reigns vs Rhodes III, pero esto cambió tras el cambio de título que hubo en SmackDown a principios de año. La diferencia podría no ser tan grande, ya que Roman y Drew se han enfrentado en distintas ocasiones y una vez más no sería algo descabellado para la gente que realiza las historias dentro de la empresa.

Reigns ya ha sido anunciado de manera oficial | wwe.com

La primera vez que Cody Rhodes ganó un Royal Rumble, en 2023, su participación en el combate fue anunciada con varias semanas se anticipación, por lo que el anuncio de la inclusión del samoano podría ser un detalle extra para pensar que él podría llevarse la victoria sobre 29 hombres más.

Una posible nueva victoria sin polémica

La primera y hasta el momento única vez que Roman Reigns ganó un Royal Rumble fue en 2015; sin embargo, dicha victoria tuvo algunos tintes polémicos después de que en el final de la lucha, el entonces 'Big Dog', tuviera ayuda de su primo The Rock, haciendo más sencillo su pase a la oportunidad titular en Mania.

Primera victoria de Reigns en RR | wwe.com

Un detalle más a resaltar tiene que ver con que en aquella ocasión, Roman no pudo coronarse como campeón máximo, ya que en su lucha dentro del evento central de WrestleMania 31 ante Brock Lesnar, Seth Rollins fue artífice del 'Robo del Siglo', ingresando a canjear su contrato de Money in the Bank en uno de los cambios titulares más grandes de la historia del magno evento de WWE.

Además de Reigns, algunos de los máximos candidatos para poder llevarse la victoria son algunos rivales del tiempo reciente del Jefe Tribal como Bron Breakker, Sami Zayn o incluso de manera más reciente Finn Bálor, quien ha comenzado a ser del agrado de los creativos después de su tiempo en la división por parejas.